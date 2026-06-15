Dorrit á trampólíni

Dorrit Moussaieff, fyrrverandi forsetafrú, naut veðurblíðunnar á Íslandi um helgina og skellti sér á trampolín með barnabörnum Ólafs Ragnars Grímssonar. Dorrit hefur verið á miklu flakki síðustu misseri, ferðast meðal annars til Ítalíu, Ísraels og notið íslensku náttúrunnar með hundinum Samson.
Dorrit birti skemmtilegar myndir af sér á Instagram þar sem hún hoppaði á trampólíni í útskrift Katrínar Önnu Karlsdóttur, viðskiptafræðings og barnabarns Ólafs Ragnars. Bróðir Katrínar, Ari Páll Karlsson, smellti skemmtilegum myndum af forsetafrúnni fyrrverandi.
„Afsökunarbeiðni til allra fullorðinna fyrir að hanga ekki með þeim,“ skrifaði Dorrit við færsluna.
Dorrit, sem býr í Lundúnum, birti fleira skemmtilegt myndefni af síðustu Íslandsdsvöl sinni. Í fyrradag birti hún myndband af vini sínum og eiganda íslensks hunds, sem hún kallar uppáhalds kærustu Samsonar síns.
Sama dag birti hún mynd af sér í sólbaði með hundunum tveimur.
Í síðasta mánuði birti hún myndbönd af sér baða hár sitt í læk á leið upp á Esjuna með Samsoni.
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Dorrit hefur þess utan verið á miklu flakki um heiminn og deilt með fylgjendum sínum myndum frá Feneyjum, Möltu, Washington, New York, Tel Aviv og frá brúðkaupi í Palermo.
Þá fjallaði Vísir um það þegar hún fékk mynd af sér með Nigel Farage, leiðtoga stjórnmálaflokksins Reform UK, og óskaði honum til hamingju með kosningasigur í bresku sveitarstjórnarkosningunum í maí.
„Til hamingju. Getum við farið aftur til Bretlands núna? Nigel verður næsti forsætisráðherra. Mun gera Bretland stórfenglegt á ný! Enga frekari glæpi!“ sagði hún í færslu sem hún birti með myndinni.
Í athugasemd við sömu færslu sagðist hún vilja að öllum glæpamönnum verði vísað frá Bretlandi, til þess að hún þurfi ekki að vera vör um sig þegar hún gengur um götur landsins. Þá rifjar hún upp þegar hún var rænd í Lundúnum og tönn brotnaði.
Athygli vekur að Dorrit hefur birt sárafáar myndir af eiginmanni sínum, Ólafi Ragnari Grímssyni, á samfélagsmiðlinum en þau hafa verið gift síðan 14. maí 2003 eða rúm 23 ár.
Dorrit Moussaieff segir besta tímann til að ferðast til Abu Dhabi, höfuðborgar Sameinuðu arabísku furstadæmanna, vera einmitt núna, þrátt fyrir að landið sé nú í fréttum vegna átaka í Miðausturlöndum og flugskeytaárása Írana.
Dorrit Moussaieff, fyrrverandi forsetafrú, fagnar því að athafnakonan Kylie Jenner og leikkonan Wunmi Mosaku skuli hafa klæðst Moussaieff-skartgripum á BAFTA-hátíðinni um helgina. Skartgripahönnun ættarinnar teygir sig margar aldir aftur í tímann.
Norskir fjölmiðlar hafa í morgun birt myndir af Dorrit Moussaieff, fyrrverandi forsetafrú Íslands, með þeim Mette-Marit, norskri krónprinsessu, og Ghislaine Maxwell, fyrrverandi aðstoðarkonu og um tíma kærustu Jeffreys Epstein.
Dorrit Moussaieff fyrrverandi forsetafrú var rænd á dögunum þar sem hún var á göngu um London. Hún slasaðist lítillega og hvetur Íslendinga til að fara varlega í borginni, ræningjarnir sluppu en hefðu að mati Dorritar aldrei sloppið á Íslandi.