Tuttugu gellur á einu kvöldi

Gugga í gúmmíbát ræddi við nýútskrifaða stúdenta og vel gíraða djammara í nýjasta þætti Gugga fer á djammið. Gugga spurði viðmælendur sína út í bólfélagafjölda, lagði fyrir þá krefjandi kynlífsspurningar og gróf gamla stríðsexi síðan úr æsku.
Önnur sería þáttanna Gugga fer á djammið í umsjón Guðrúnar Svövu Egilsdóttur, Guggu í gúmmíbát, er farin af stað á Vísi og tók hún sumarpúlsinn á fólki í miðborginni og stúdentum í fyrsta þætti.
Meðal þeirra sem Gugga ræddi við voru tvær nýútskrifaðar ungar konur úr Menntaskólanum við Sund en þar bar hún upp sérstaklega undarlega spurningu: „Hvort mynduð þið frekar, pegga Binna Glee eða leyfa Patta Jaime að ríða ykkur?“
Stúlkurnar voru á einu máli en hægt er að sjá svarið í þættinum hér að ofan. Þá ræddi Gugga einnig við ungan pólitískan mann og söngfugl sem gaf henni tóndæmi. Eftir það lá leið Gugga á næturklúbbinn Auto þar sem hún ræddi við bæði stuðboltann Nduru og tónlistarmanninn Issa.
„Hvað hefurðu verið með mörgum stúlkum á einu kvöldi?“ spurði Gugga.
„Þú ert að setja pressu á mig, svaraði Nduru sem þurfti að hugsa sig aðeins um. „Svona tuttugu,“ svaraði hann síðan spyrlinum til mikillar undrunar.
Eftir að hafa spyrt djammara í miðborginni spjörunum úr þá fór Gugga í útskriftarpartý í Erluásinn í Hafnarfirði, ræddi þar við staðarhaldara, æstan nýútskrifaðan MS-ing og gamlan óvin úr æsku.
Gugga í gúmmíbát kíkti í enn eitt skiptið á djammið, fyrst í partý hjá Ölgerðinni þar sem hún leit við í undarlegu herbergi og svo niður í gamla góða miðbæinn þar sem kenndi ýmissa grasa.
Gugga í gúmmíbát kíkti á djammið með áhrifavaldinum Patreki Jaime um daginn. Þau settu sig í óvæntar stellingar og fóru aftur fyrir barborðið þar sem þau blönduðu sterka drykki, grínuðust og Gugga stalst í vodkann.
Gugga í Gúmmíbát braut odd af oflæti sínu og ákvað að kíkja á djammið í efri byggðum Kópavogs. Þar naut hún bjórdrykkju með strákunum yfir boltanum áður en hún fékk nóg og þaut niður í bæ. Þar var nóg um að vera og djammarar komnir í jólaskap.