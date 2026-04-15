Rannsókn BBC hefur leitt í ljós að lögmenn og ráðgjafar á Bretlandseyjum hafa rukkað hælisleitendur um háar fjárhæðir fyrir aðstoð, þar sem þeim er leiðbeint með það að þykjast vera samkynhneigðir í þeim tilgangi að fá hæli.
Samkvæmt BBC inniheldur „pakkinn“ skáldaða fortíð, myndir, bréf og læknaskýrslur. Gögnin eru til þess gerð að styðja fullyrðingar hælisleitendanna, yfirleitt frá Pakistan eða Bangladesh, um að þeir séu samkynhneigðir og óttist um líf sitt í heimalandinu.
Líkt og tíðkast víðar í heiminum er hægt að sækja um hæli á Bretlandi ef menn geta sýnt fram á að þeim sé ekki vært í heimalandinu.
Að sögn BBC eru umsækjendurnir oftar en ekki einstaklingar sem hafa dvalið á Bretlandi á grundvelli tímabundinna leyfa vegna náms, vinnu eða ferðalaga. Umsóknir frá umræddum hóp telja nú 35 prósent af öllum hælisumsóknum og voru yfir 100 þúsund talsins í fyrra.
Við rannsóknina þóttust blaðamenn BBC vera nemar hvers heimild til að dvelja í landinu var að renna út og sóttu aðstoð ráðgjafa. Ein lögmannsstofa reyndist bjóða fram aðstoð við að falsa umsókn fyrir þóknun upp á 7.000 pund og þá sagðist einn ráðgjafi geta útvegað skjólstæðingi „plat kærasta“.
Einum var tjáð að hann gæti fengið konu sína til sín frá Pakistan þegar hann hefði fengið hæli, með því að láta hana þykjast vera lesbía.
Hér má finna ítarlega umfjöllun BBC um málið.