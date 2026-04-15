Donald Trump Bandaríkjaforseti sagði í gær að viðræður við Írani myndu mögulega hefjast á ný á næstu dögum.
Trump ræddi við blaðamann New York Post í síma í gær um möguleikann á áframhaldandi viðræðum en umræddur blaðamaðurinn hafði ferðast til Islamabad til að fjalla um viðræðurnar síðustu helgi.
Skömmu eftir að símtalinu lauk hringdi forsetinn í blaðamanninn og ráðlagði henni að dvelja áfram í borginni, þar sem borið gæti til tíðinda á næstu tveimur dögum.
Trump vísaði í þessu samhengi til pakistanska hershöfðingjans Asim Munir, sem hann sagði hafa staðið sig sérstaklega vel. „Hann er frábær og þess vegna er líklegra að við förum aftur þangað,“ sagði forsetinn.
Munir er sagður virtur bæði af Trump og íranska Byltingaverðinum.
Erlendir miðlar hafa eftir embættismanni í Pakistan að Íranir hafi krafist þess að varaforsetinn JD Vance fari fyrir samningateymi Bandaríkjanna, þar sem þeir treysta ekki Steve Witkoff, sérlegum sendifulltrúa Trump, né tengdasyninum Jared Kushner.
Bandaríska utanríkisráðuneytið sendi frá sér yfirlýsingu í gær eftir tveggja tíma fund sendiherra Ísrael og Líbanon og sagði viðræðurnar hafa verið uppbyggilegar. Þær miðuðu að því að taka fyrstu skref í átt að formlegum og beinum viðræðum milli ríkjanna.
Forsvarsmenn Hezbollah hafa hins vegar sagt að samtökin muni ekki virða neina samninga milli Ísrael og Líbanon. Stjórnvöld í Líbanon hafa heitið því að afvopna samtökin.