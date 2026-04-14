Erlent

Lýsir yfir fyrsta sigri vél­menna á víg­vellinum

Kjartan Kjartansson skrifar
Úkraínskur hermaður í Saporidsja fjarstýrir Gnom-2 landdróna í fyrra. Vísir/Getty

Rússneskir hermenn gáfust upp fyrir fjarstýrðum land- og flugdrónum þegar úkraínski herinn tók stöðu þeirra á vígvellinum. Forseti Úkraínu segir þetta í fyrsta skipti sem slíkur sigur náist á vígvellinum eingöngu með vélum.

„Hertökuliðið gafst upp og aðgerðin fór fram án fótgönguliðs og mannfalls í okkar röðum,“ sagði Volodýmýr Selenskí, forseti Úkraínu í gær.

Frá því að allsherjarinnrás Rússa í Úkraínu í febrúar 2022 hefur neyðin kennt nakinni konu að spinna og hafa Úkraínumenn komið sér upp sérþekkingu í framleiðslu og notkun á ódýrum flugdrónum á vígvellinum.

Að undanförnu hafa Úkraínumenn prófað sig áfram með landdróna, bæði til árása og til þess að draga særða hermenn í skjól án þess að stefna lífi og limum fleiri hermanna í hættu. Úkraínumenn hafa áður sagt að landdróni af þessu tagi sem var búinn gervigreindartækni hafi tekið þrjá rússneska hermenn til fanga í janúar.

Selensí segir að landdrónar hafi verið notaðir í rúmlega 22.000 aðgerðum á víglínunni á fyrsta fjórðungi þessa árs, að því er kemur fram í frétt evrópska blaðsins Politico.

