Lýsir yfir fyrsta sigri vélmenna á vígvellinum Kjartan Kjartansson skrifar 14. apríl 2026 09:09 Úkraínskur hermaður í Saporidsja fjarstýrir Gnom-2 landdróna í fyrra. Vísir/Getty Rússneskir hermenn gáfust upp fyrir fjarstýrðum land- og flugdrónum þegar úkraínski herinn tók stöðu þeirra á vígvellinum. Forseti Úkraínu segir þetta í fyrsta skipti sem slíkur sigur náist á vígvellinum eingöngu með vélum. „Hertökuliðið gafst upp og aðgerðin fór fram án fótgönguliðs og mannfalls í okkar röðum," sagði Volodýmýr Selenskí, forseti Úkraínu í gær. Frá því að allsherjarinnrás Rússa í Úkraínu í febrúar 2022 hefur neyðin kennt nakinni konu að spinna og hafa Úkraínumenn komið sér upp sérþekkingu í framleiðslu og notkun á ódýrum flugdrónum á vígvellinum. Að undanförnu hafa Úkraínumenn prófað sig áfram með landdróna, bæði til árása og til þess að draga særða hermenn í skjól án þess að stefna lífi og limum fleiri hermanna í hættu. Úkraínumenn hafa áður sagt að landdróni af þessu tagi sem var búinn gervigreindartækni hafi tekið þrjá rússneska hermenn til fanga í janúar. Selensí segir að landdrónar hafi verið notaðir í rúmlega 22.000 aðgerðum á víglínunni á fyrsta fjórðungi þessa árs, að því er kemur fram í frétt evrópska blaðsins Politico.