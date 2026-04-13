Enski boltinn

„Ein af verstu á­kvörðunum sem ég hef séð“

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Michael Carrick, stjóri Manchester United, var mjög ósáttur með dómgæsluna í kvöld.
Michael Carrick, knattspyrnustjóri Manchester United, var mjög ósáttur með rauða spjaldið sem miðvörðurinn Lisandro Martínez fékk fyrir hártog í 2-1 tapi á móti Leeds á Old Trafford í kvöld. Hann kvartað mikið undan dómgæslunni eftir leikinn.

„Við byrjuðum leikinn ekki sérstaklega vel. Við fengum augljóslega á okkur mark þegar Leny Yoro fær olnbogaskot aftan á höfuðið og þeir skora fyrsta markið,“ sagði Michael Carrick sem tapaði í fyrsta sinn á heimavelli sem stjóri Manchester United.

„Dómararnir ákváðu að breyta ekki þeirri ákvörðun. Það var stórt augnablik í leiknum. Við fundum ekki alveg taktinn, þetta small ekki saman, við áttum nokkur augnablik en þetta var ekki alveg til staðar stóran hluta fyrri hálfleiks,“ sagði Carrick.

„En í seinni hálfleik fannst mér strákarnir, eins og þeir nálguðust þetta, halda jákvæðninni og berjast fyrir því að fá eitthvað út úr leiknum eftir aðra skelfilega, skelfilega ákvörðun um að reka [Lisandro Martinez] af velli. Í tveimur leikjum í röð höfum við fengið svona ákvarðanir gegn okkur en þetta er ein af verstu ákvörðunum sem ég hef séð,“ sagði Carrick.

„Þú mátt gefa Leny Yoro olnbogaskot fyrir fyrsta markið, augljóslega með handleggnum, þú mátt sveifla handleggnum í andlitið á Martinez og svo þegar hann missir jafnvægið vegna þess, þá er hann hálfpartinn í glímu, snertir hálfpartinn aftan á hárið á honum sem gerir það að verkum að teygjan losnar,“ sagði Carrick.

„Ég veit ekki einu sinni hvernig þetta lítur út. Þetta er ekki tog, þetta er ekki rykking, þetta er ekki árásargjarnt. Hann snertir það og er rekinn af velli. Það versta af öllu er að hann er sendur til að endurskoða þetta, augljós og greinileg mistök. Skelfilegt,“ sagði Carrick.

