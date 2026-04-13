Ótrúleg valdatíð Viktors Orban á enda Gunnar Reynir Valþórsson skrifar 13. apríl 2026 14:31 Eiríkur segir að um mikil tímamót hafi verið að ræða þegar Viktor Orban tapaði kosningunum um helgina. Visir/Arnar Sextán ára valdatíð Viktors Orban í Ungverjalandi lauk um helgina þegar Tisza-flokkurinn með Péter Magyar í broddi fylkingar vann stórsigur í kosningum í landinu. Eiríkur Bergmann prófessor í stjórmálafræði og sérfræðingur í þróun þjóðernishyggju og pópúlisma í Evrópu segir að sigur Magyars hafi á endanum orðið enn stærri en búist hafði verið við og að um mikil tímamót sé að ræða. „Þessi sextán ára valdatíð Orbans er auðvitað ótrúleg,“ segir Eiríkur. „Hann hefur sinn feril sem lýðræðislegur umbótasinni eftir fall kommúnismans en umbreytist síðan í harðasta þjóðernispopúlista Evrópu þegar hann kemst aftur til valda 2010 og hefur haldið Ungverjalandi á þessari leið sem hann kallaði sjálfur ófrjálslynt lýðræði en var í raun og veru ansi mikið harðræði þar sem gengið var langt í því að grafa undan stofnunum þess frjálslynda lýðræðis sem ríki, í það minnsta ríkin í Vestur-Evrópu eru reist á.“ Eiríkur segir að nú verði miklar breytingar í Ungverjalandi, sumar gerist samstundis þegar ný stjórn tekur við en lengri tíma muni taka að vinda ofan af öðrum. Orban hefur á sínum langa valdaferli grafið undan lýðræðisstofnunum, fjölmiðlafrelsi og kosningakerfi landsins, svo fátt eitt sé nefnt. En hver er þessi Magyar ? „Péter Magyar er enginn frjálslyndur Evrópusinni á vesturevrópska vísu, raunar bara langt í frá,“ segir Eiríkur. „Hann elst upp undir handarjaðri Viktors Orban í Fidez flokknum en snýst síðan í andstöðu við leiðtoga sinn. Hann er til dæmis algjörlega jafn harður í horn að taka í innflytjendamálum eins og Orban,“ segir Eiríkur og bendir á að Magyar tali til dæmis ekki sérstaklega fyrir frjálslyndi þegar kemur að málefnum kynjamálum eða réttindamálum. „Þannig að breytingar á þeim sviðum er erfiðara að segja til um. Það á svolítið eftir að koma í ljós,“ segir Eiríkur Bergmann prófessor í stjórnmálafræði við háskólann á Bifröst. Ungverjaland Kosningar í Ungverjalandi „Ungverjar sögðu já við Evrópu í dag," sagði Péter Magyar, formaður Tisza-flokksins sem vann stórsigur ungversku þingkosningunum í kvöld. „Þeir sögði já við frjálst Ungverjaland," hélt hann áfram í ræðu á kosningavöku flokksins. Hann bað forseta Ungverjalands um að veita flokknum stjórnarmyndunarumboð og segja svo strax af sér. „Ég bið allar strengjabrúðurnar sem hafa verið við völd síðustu sextán ár um að gera slík hið sama,“ bætti hann við. 13. apríl 2026 00:05 Orbán játar sig sigraðan Viktor Orbán, forsætisráðherra Ungverjalands, játar sig sigraðan í ungversku þingkosningunum og óskar Péter Magyar, formanni stjórnarandstöðuflokksins Tisza, til hamingju með sigurinn. Fyrstu tölur úr kjörkössum benda til þess að Tisza vinni stórsigur. 12. apríl 2026 19:28