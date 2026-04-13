Innanbúðarmaðurinn sem lagði Orbán Kjartan Kjartansson skrifar 13. apríl 2026 11:06 Pétar Magyar, sem útlegðist Pétur Ungverji á íslensku, klappar fyrir stuðningsmönnum í Búdapest eftir kosningasigur hans í gær. Fyrir tveimur árum var Magyar óþekktur embættismaður en hann hefur nú velt úr sessi forsætisráðherra til sextán ára. AP/Darko Bandic Verðandi forsætisráðherra Ungverjalands, Péter Magyar, var innanbúðarmaður í flokki Viktors Orbán þar til fyrir örfáum árum. Hann er sagður umdeildur, jafnvel á meðal eigin kjósenda. Magyar þykir metorðagjarn, hrokafullur og jafnvel andstyggilegur. Tisza-flokkur Magyar virðist ætla að tryggja sér aukinn meirihluta á ungverska þinginu eftir stórsigur á Fidesz-flokki Orbán í kosningum í gær. Orbán hefur verið við völd í Ungverjalandi undanfarin sextán ár og haft tögl og haldir á ungversku samfélagi. „Við frelsuðum Ungverjaland saman. Við endurheimtum landið okkar,“ sagði sigurreifur Magyar við stuðningsmenn sína við Dóná í Búdapest í gærkvöldi. Hann hefur boðað að undir hans stjórn verði Ungverjaland aftur áreiðanlegur bandamaður Evrópusambandsríkja en Orbán hefur reynst sambandinu erfiður ljár í þúfu á undanförnum árum og verið nánasti samherji Vladímírs Pútín í álfunni. Uppgangur Magyar í ungverskum stjórnmálum hefur verið eftirtektarverður en hann var nær algerlega óþekktur þar til fyrir tveimur. Þá sneri hann baki við fyrrum félögum sínum í Fidesz-flokknum og setti fram eldfimar ásakanir um spillingu studdur leynilegum upptökum á þáverandi eiginkonu hans. Náinn innstu koppum í búri Péter Magyar er 45 ára gamall lögfræðingur. Hann gekk til liðs við Fidesz-flokk Orbán þegar hann var 21 árs gamall árið 2002. Hann hefur sagst hafa dáðst að Orbán og öðrum frjálslyndum lýðræðissinnum sem börðust gegn sovétkerfinu í kalda stríðinu. Sem lögfræðingur vann hann meðal annars ókeypis við að verja stjórnarandstæðinga sem voru handteknir í mótmælum gegn þáverandi ríkisstjórn sósíalista. Viktor Orbán, fráfarandi forsætisráðherra, (fremst til vinstri) með Gergely Gulyás, skrifstofustjóra sínum (fremst til hægri. Gulyás og Magyar voru saman í námi í Hamborg á sínum tíma og vinir.Vísir/EPA Magyar var náinn nokkrum af innstu koppunum í búri Orbán. Þeir Gergely Gulyás, sem varð síðar skrifstofustjóri Orbán, voru vinir frá námsárum þeirra í Þýskalandi. Hann kynntist verðandi eiginkonu sinni Judit Varga á samkomu sem Gulyás skipulagði. Varga varð síðar dómsmálaráðherra í ríkisstjórn Orbán og einn af helstu liðsforingjum hans. Horfði á eiginkonuna rísa til metorða Þau Varga fluttust til Brussel árið 2009 þar sem hún vann fyrir ungverskan evrópuþingmann. Á meðan gætti Magyar þriggja barna þeirra hjóna en vann síðar fyrir fastanefnd Ungverjalands hjá Evrópusambandinu. Í umfjöllun evrópska blaðsins Politico um Magyar kemur fram að hann hafi verið afar metnaðarfullur og reynt að feta metorðastigann innan Fidesz án sérstaks árangurs. Honum hafi gramist að konan hans hafi hins vegar verið handvalin til framgangs innan flokksins. Judit Varga, fyrrverandi eiginkona Magyar, sagði af sér sem dómsmálaráðherra eftir hneykslismál þar sem vitorðsmaður í barnaníði hlaut náðun. Þá nýtti Magyar tækifærið og birti ársgamla upptöku sem hann gerði af þáverandi eiginkonu hans á laun.Vísir/EPA Varga var skipuð dómsmálaráðherra árið 2019 á meðan Magyar var áfram óþekktur embættismaður. Þau skildu árið 2023 og hefur Magyar sagt að það hafi meðal annars verið vegna ágreinings um pólitík. Birti leynilega upptöku eftir að fyrrverandi konan lenti í klandri Ári eftir skilnaðinn þegar hneykslismál þvingaði Varga úr embætti sætti Magyar lags. Í ljós kom að hann hafði setið á upptöku sem hann gerði af Varga án vitundar hennar í heilt ár. Á henni heyrðist Varga ræða um hvernig ríkisstjórn Orbán hefði hlutast til í spillingarrannsókn lögreglu. Magyar birti upptökuna og fordæmdi spillingu ríkisstjórnar Orbán í samfélagsmiðlafærslu og þar með hófst stjórnmálaferill hans. Sem fyrrverandi landgönguliði Fidesz-flokksins var Magyar talinn trúverðugt vitni um spillingu undir stjórn hans. Magyar sagðist síðar hafa tekið eiginkonu sína upp sem baktryggingu ef þeim yrði úthýst úr flokknum á einverjum tíma. Varga hefur síðan sakað Magyar um að hafa beitt sig líkamlegu og andlegu ofbeldi á meðan á hjónabandi þeirra stóð. Hann hefur hafnað því og sagt ásakanirnar hluta af óhróðursherferð Orbán gegn honum. Byggði upp hreyfingu og samskiptanet Magyar byggði smám saman upp hreyfingu með það ætlunarverk að losa hreðjatak Orbán og Fidesz á landinu. Hann fékk athafna- og áhrifamenn úr ungversku samfélagi til liðs við sig, þótt margir þeirra hafi óttast hefndaraðgerðir Orbán. Þessi hreyfing varð að Tisza-flokknum. Tisza vann 29,6 prósent atkvæða í Evrópuþingskosningum árið 2024 á meðan Fidesz tapaði fylgi. Síðasta árið hefur Magyar farið vítt og breitt um Ungverjaland til þess að tala beint við kjósendur. Hann er einig fyrirferðamikill á samfélagsmiðlum og talar þar tæpitungulaust. Hvoru tveggja hefur gert honum kleift að ná til fólks fram hjá ungverskum meginstraumsfjölmiðlum sem eru á bandi Orbán. Hentugleikahjónaband Breiðfylkingin sem fleytti Magyar og Tisza um helgina er þó að miklu leyti hentugleikahjónaband. Sumir kjósenda hans eru ekki endilega sammála honum í einu og öllu. Athygli vakti að Magyar var fámáll um umdeild mál eins og fjandskap Orbán gegn hinsegin fólki og stuðning við Úkraínu. Þá lýsa sumir viðmælendur Politico Magyar sem hrokafullum, sjálfsmiðuðum og jafnvel andstyggilegum. Fyrrum bandamaður hans í Tisza-flokknum hætti þar sem hann taldi Magyar leggja áherslu á persónulega hollustu fólks við hann frekar en verðleika. Péter Márki-Zay, frambjóðandi stjórnarandstöðunnar árið 2022, lýsir Magyar sem sjálfsmiðuðum, illskeyttum hrokagikk. Hann ætli þó ekki að giftast honum.Vísir/EPA Pétar Márki-Zay, leiðtogi stjórnarandstöðunnar fyrir kosningarnar fyrir fjórum árum, segir Magyar hrokagikk, en það sé mögulega sú manngerð sem þurfi til þess að skáka Orbán og kerfinu sem hann byggði upp. „Við ætlum ekki að giftast honum. Við þurfum bara einhvern til þess að komast yfir Orbán,“ sagði Márki-Zay fyrir kosningarnar. Þingmaður Græningja sem gaf ekki kost á sér til áframhaldandi þingsetu til þess að frambjóðandi Tisza kæmist að segir fólk ekki hafa kosið Tisza heldur kosið gegn Fidesz. „Það er heila málið. Ungverjar kysu geit á þessum tímapunkti ef hún væri í framboði gegn Orbán,“ sagði Timea Szabó, græninginn, fyrir kosningar. Sjálfur viðurkennir Magyar að hann sé „erfiður“ en hann sé að reyna að bæta sig. Ungverjaland Evrópusambandið Innrás Rússa í Úkraínu Rússland Mest lesið Biður strengjabrúður Orbáns um að segja af sér Erlent „Þetta er ekki það versta sem við höfum lent í“ Innlent Trump hjólar í páfa Erlent Ekur niður göngugötu og furðar sig á stæðaleysi Innlent Fangaverðir segja fangelsiskerfið „algjörlega komið að þolmörkum“ Innlent Olíuverð hækkar enn meir í ljósi hótana Trumps Erlent Lágflugið vekur athygli erlendis Innlent Lundinn sestur upp í Hafnarhólma Innlent Gerir yfirbót eftir vítisenglahótanir um páskana Erlent Fjögur hundruð mál séu brýnni en þessi „gargandi vitleysa“ Innlent Fleiri fréttir Gerir yfirbót eftir vítisenglahótanir um páskana Trump hjólar í páfa Biður strengjabrúður Orbáns um að segja af sér Olíuverð hækkar enn meir í ljósi hótana Trumps Orbán játar sig sigraðan Orbán skákað í síðustu skoðanakönnuninni Faðir Mary drottningar látinn Mette Frederiksen leitar yfir miðju Trump setur blátt bann við siglingum um Hormússund Allra augu verða á Ungverjalandi í kvöld Íri réðst á bandaríska herflugvél með öxi Friðarviðræður runnu út í sandinn Komið að ögurstundu Níu ára drengur læstur í bíl föður síns í Frakklandi frá árinu 2024 Trump „alveg sama“ um hvort samkomulag náist við Íran Augliti til auglitis í fyrsta sinn frá íslömsku byltingunni „Arc de Trump“ rísi í Washington Fullkomin lending eftir sögulega ferð Sakfelldur vegna sjálfsvígs eiginkonunnar Rasmussen setur þrýsting á Frederiksen Orbán gæti enn sigrað þrátt fyrir dökkt útlit í könnunum Hótaði Rutte hefndaraðgerðum í reiðilestri í Hvíta húsinu Enn barist í Líbanon og Trump ósáttur við Írani Hriktir í stoðum MAGA: Trump ævareiður vegna gagnrýni stuðningsmanna sinna Á fjórða hundrað féllu í árásinni á miðborg Beirút Landsstjórn Færeyja hvetur til olíuvinnslu Þvertekur fyrir nokkur tengsl Starfsemi friðarverðlaunahafa dæmd ólögleg í Rússlandi Bretar hvattir til að taka íslenskan þorsk fram yfir breskan Ný landsstjórn boðar óbreytt ríkjasamband við Danmörku Sjá meira