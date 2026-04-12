Hallgrímur Jónasson, þjálfari KA, var ánægður með frammistöðuna þrátt fyrir óhagstæð úrslit hans manna sem töpuðu 3-2 fyrir Stjörnunni í fyrstu umferð Bestu deildar karla í dag.
Gestirnir komust yfir eftir tæpar þrjár mínútur og bættu fljótlega við og leiddu 2-1 í hálfleik. Þeir byrjuðu svo seinni hálfleikinn betur og unnu að lokum 2-3 sigur.
„Við spiluðum virkilega góðan leik, mjög góð frammistaða og bara ótrúlega ánægður með strákana. Við mættum góðu liði og því miður þá fengum við á okkur frekar ódýrt mark eftir tvær mínútur bara held ég, sló okkur aðeins út af laginu og mér fannst Stjarnan mun betri fyrstu 20-25 mínúturnar en svo fannst mér við koma vel inn í leikinn og svona eiginlega tökum yfir leikinn,“
„Þannig ég er mjög ánægður með leikinn, svekktur með niðurstöðuna en þetta er fyrsti leikur. Fáum gott lið heima, erum alltaf smá óviss hérna fyrir norðan hvar stöndum við því maður fær ekki það mikið af góðum leikjum og þetta gaf mér bara virkilega gott svar.“
Öll þrjú mörk Stjörnunnar voru frekar einföld og varnarleikur KA ekki upp á marga fiska í aðdragandanum sem reyndist dýrkeypt.
„Þeir fá mjög ódýr mörk og dæmt af okkur löglegt mark heyri ég, þannig í staðinn fyrir að við setjum í 1-1 komast þeir í 2-0, það var náttúrulega mjög svekkjandi en ég meina við eru með 22 skot og þeir tíu, við erum með hærra xG, við erum með níu horn á móti þremur, við erum yfir í rosalega mörgum þáttum. Því miður áttum við bara að skora fleiri mörk og það er hárrétt hjá þér, við gáfum ódýr mörk en við lærum af því og síðasta markið óheppilegt, Markús (Máni Pétursson bara) óheppinn, hann einhvern veginn leggur boltann bara beint fyrir hann og það er bara það sem getur gerst. Hann er ungur og lærir og hann stóð sig vel í leiknum.“
Er eitthvað sérstakt sem þú vilt skerpa á í varnar leiknum fyrir næsta leik?
„Já við bara förum yfir það, mér fannst við aðeins of passívir. Stjarnan eru góðir í að byggja upp og eru margir í hæstu línu og vorum smá stund að finna út úr því eftir að við breyttum smá með Rodri (Gomes Mateo) og Jeppe (Pedersen) á miðjunni þá fannst mér við ná góðum tökum á þessu en Stjarnan spilar allt öðruvísi en Víkingur þannig við erum ekkert að spá í akkúrat þeim parti á móti þeim.“
Jakob Snær Árnason átti að vera í byrjunarliðinu en meiddist í upphitun og í hans stað kom inn Jakob Héðinn Róbertsson sem skoraði en haltraði af velli í síðari hálfleik.Þá fór Birgir Baldvinsson af velli í seinni hálfleik eitthvað lemstraður og Diego Montiel kom inn á sem varamaður seint í leiknum en meiddist eftir aðeins hálfa mínútu um það bil og þurfti að fara af velli. Hallgrímur var spurður út í stöðuna á þessum mönnum.
„Lentum bara í skakkaföllum og erum með meiðsli fram á við og þetta var ekkert að hjálpa til en þeir stóðu sig vel. Diego (Montiel) er held ég bara með skurð eftir takkana, ég held að það sé ekki slæmt. Jakob (Héðinn Róbertsson) er bara með krampa og búinn að hlaupa mikið djúpt og það er í raun ekkert vesen. Biggi (Birgir Baldvinsson) var bara þreyttur, búinn að hlaupa upp og niður og skora þannig það er ekkert að honum.“