Íslenski boltinn

Gylfi Þór klár í að byrja gegn Breiðabliki í kvöld

Aron Guðmundsson skrifar
Gylfi Þór Sigurðsson er leikfær.

Gylfi Þór Sigurðsson er klár í slaginn með Víkingi Reykjavík sem mætir Breiðabliki í opnunarleik Bestu deildar karla í fótbolta í kvöld.

Þetta staðfestir Sölvi Geir Ottesen, þjálfari Víkings Reyjavíkur í samtali við Vísi. 

Gylfi fór meiddur af velli gegn Fram á dögunum í Mjólkurbikarnum og var óttast um að hann yrði ekki til taks fyrir Víkinga í stórleik kvöldsins.  

En betur fór en á horfðist og er Gylfi nú klár í að taka þátt í stórleik kvöldsins þar sem Víkingar hefja titilvörn sína. 

Niðurstöður úr myndatöku sem Gylfi fór í vegna meiðslanna fólu í sér jákvæðari fréttir en menn bjuggust við. Hann tók þátt í æfingu með Víkingum í gær.

„Við vorum að hafa áhyggjur af því hvort þetta væri tognun hjá honum en svo er ekki. Hann er klár í að taka þátt í leiknum í dag.“

Það er ekkert því til fyrirstöðu að hann byrji leikinn í kvöld? 

„Nei,“ var stutt og hnitmiðað svar Sölva Geirs. 

Víkingar eru ríkjandi Íslandsmeistarar og mæta í kvöld liðinu sem þeir hafa verið að berjast við undanfarin ár á toppi Bestu deildarinnar. 

Gylfi Þór vann sinn fyrsta landstitil á ferlinum á síðasta tímabili með Víkingum og segir Sölvi að það hafi aðeins bætt á hungrið hjá honum að sækja annan titil í safnið.

„Við vitum öll hvað býr í Gylfa Þór. Hversu öflugur leikmaður hann er. Það er mjög mikilvægt að Gylfi sé klár fyrir okkur. Hann hefur sýnt það núna og í fyrra hversu mikilvægur leikmaður hann er fyrir okkur. 

Það sem mér finnst mest skemmtilegast að sjá er að þótt hann hafi loksins unnið sinn fyrsta landstitil í fyrra þá er eins og það hafi bara bætt á hungrið hjá honum, að vinna þetta aftur. Hann hefur stigið upp, það er gaman að sjá svona reynslumikinn leikmann, sem hefur gert þetta mikið í fótboltanum, hafa enn þetta hungur til að gera betur. Þetta gefur gott fordæmi fyrir aðra leikmenn innan okkar liðs.“

Stórleikur Víkings Reykjavíkur og Breiðabliks í fyrstu umferð Bestu deildar karla í fótbolta hefst klukkan korter yfir sjö í kvöld og verður sýndur í beinni útsendingu á Sýn Sport Ísland. 

Fyrsta umferð Bestu deildarinnar á Sýn Sport

Föstudagur 10. apríl

  • 19:15 Víkingur R. - Breiðablik (Sýn Sport Ísland)

Sunnudagur 12. apríl

  • 13:00 ÍBV - FH (Sýn Sport Ísland)
  • 16:45 Besta messan (Sýn Sport Ísland)
  • 17:00 KR - Keflavík (Sýn Sport Ísland 2)
  • 17:00 Valur - Þór (Sýn Sport Ísland 4)
  • 17:00 KA - Stjarnan (Sýn Sport Ísland 5)
  • 21:35 Stúkan (Sýn Sport Ísland)
Besta deild karla Víkingur Reykjavík Breiðablik

