Gylfi Þór klár í að byrja gegn Breiðabliki í kvöld Aron Guðmundsson skrifar 10. apríl 2026 11:27 Gylfi Þór Sigurðsson er leikfær. Gylfi Þór Sigurðsson er klár í slaginn með Víkingi Reykjavík sem mætir Breiðabliki í opnunarleik Bestu deildar karla í fótbolta í kvöld. Þetta staðfestir Sölvi Geir Ottesen, þjálfari Víkings Reyjavíkur í samtali við Vísi. Gylfi fór meiddur af velli gegn Fram á dögunum í Mjólkurbikarnum og var óttast um að hann yrði ekki til taks fyrir Víkinga í stórleik kvöldsins. En betur fór en á horfðist og er Gylfi nú klár í að taka þátt í stórleik kvöldsins þar sem Víkingar hefja titilvörn sína. Niðurstöður úr myndatöku sem Gylfi fór í vegna meiðslanna fólu í sér jákvæðari fréttir en menn bjuggust við. Hann tók þátt í æfingu með Víkingum í gær. „Við vorum að hafa áhyggjur af því hvort þetta væri tognun hjá honum en svo er ekki. Hann er klár í að taka þátt í leiknum í dag." Það er ekkert því til fyrirstöðu að hann byrji leikinn í kvöld? „Nei," var stutt og hnitmiðað svar Sölva Geirs. Víkingar eru ríkjandi Íslandsmeistarar og mæta í kvöld liðinu sem þeir hafa verið að berjast við undanfarin ár á toppi Bestu deildarinnar. Gylfi Þór vann sinn fyrsta landstitil á ferlinum á síðasta tímabili með Víkingum og segir Sölvi að það hafi aðeins bætt á hungrið hjá honum að sækja annan titil í safnið. „Við vitum öll hvað býr í Gylfa Þór. Hversu öflugur leikmaður hann er. Það er mjög mikilvægt að Gylfi sé klár fyrir okkur. Hann hefur sýnt það núna og í fyrra hversu mikilvægur leikmaður hann er fyrir okkur. Það sem mér finnst mest skemmtilegast að sjá er að þótt hann hafi loksins unnið sinn fyrsta landstitil í fyrra þá er eins og það hafi bara bætt á hungrið hjá honum, að vinna þetta aftur. Hann hefur stigið upp, það er gaman að sjá svona reynslumikinn leikmann, sem hefur gert þetta mikið í fótboltanum, hafa enn þetta hungur til að gera betur. Þetta gefur gott fordæmi fyrir aðra leikmenn innan okkar liðs." Stórleikur Víkings Reykjavíkur og Breiðabliks í fyrstu umferð Bestu deildar karla í fótbolta hefst klukkan korter yfir sjö í kvöld og verður sýndur í beinni útsendingu á Sýn Sport Ísland. Fyrsta umferð Bestu deildarinnar á Sýn Sport Föstudagur 10. apríl 19:15 Víkingur R. - Breiðablik (Sýn Sport Ísland) Sunnudagur 12. apríl 13:00 ÍBV - FH (Sýn Sport Ísland) 16:45 Besta messan (Sýn Sport Ísland) 17:00 KR - Keflavík (Sýn Sport Ísland 2) 17:00 Valur - Þór (Sýn Sport Ísland 4) 17:00 KA - Stjarnan (Sýn Sport Ísland 5) 21:35 Stúkan (Sýn Sport Ísland)