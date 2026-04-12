Íslenski boltinn

„Deildin aldrei verið sterkari en í ár“

Valur Páll Eiríksson skrifar
Hermann Hreiðarsson býst við gæðamiklu fótboltasumri.
Hermann Hreiðarsson býst við gæðamiklu fótboltasumri.

Hermann Hreiðarsson, þjálfari Vals, segir að gæði muni einkenna komandi fótboltasumar. Aldrei hafi Besta deild karla verið eins sterk og nú.

Hermann býr sína menn undir leik við Þór í fyrstu umferð deildarinnar, sem fram fer klukkan 17:00 í dag. Valsmenn koma að einhverju leyti haltrandi inn í mótið eftir meiðslahrjáðan og strembinn vetur.

Tap fyrir KR í Mjólkurbikarnum síðustu helgi var liðinu vonbrigði en að einhverju leyti óumflýjanlegt vegna þess hvernig veturinn raðaðist upp samkvæmt Hermanni. Mörgum þykja Valsmenn hafa mátt gera meira á markaðnum í vetur en stefnubreyting hefur átt sér stað á Hlíðarenda þar sem einblína á að yngja upp.

Fjölmörg önnur lið hafa styrkt sig verulega og þrátt fyrir allt er Valur með gríðarlega sterkan leikmannahóp sem náði öðru sæti í bæði deild og bikar á síðasta árið.

Aðspurður um hvað muni einkanna fótboltasumarið segir Hermann:

„Gæðalega held ég að deildin hafi aldrei verið sterkari en í ár. Hjá mörgum liðum. Auðvitað er mesta athyglin á Víkingi, KR hafa verið öflugir í vetur, Stjarnan búin að styrkja sig vel, Breiðablik með öflugan hóp og ÍA búið að bæta vel í mannskapinn hjá sér,“

„Þá erum við ekki búin að nefna Fram og KA – maður getur nánast upp öll liðin í deildinni. Það hafa allir styrkt sig og bætt sig. Ég held að gæðin í deildinni í sumar verði meiri en nokkru sinni áður.“

Fleira kom fram í viðtalinu sem má sjá í heild í spilaranum.

Klippa: Hermann hefur ekki áhyggjur

Fyrsta umferð Bestu deildarinnar á Sýn Sport

Föstudagur 10. apríl

  • 19:15 Víkingur R. - Breiðablik (Sýn Sport Ísland)

Sunnudagur 12. apríl

  • 13:00 ÍBV - FH (Sýn Sport Ísland)
  • 16:45 Besta messan (Sýn Sport Ísland)
  • 17:00 KR - Keflavík (Sýn Sport Ísland 2)
  • 17:00 Valur - Þór (Sýn Sport Ísland 4)
  • 17:00 KA - Stjarnan (Sýn Sport Ísland 5)
  • 21:35 Stúkan (Sýn Sport Ísland)
Mest lesið