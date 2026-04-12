„Deildin aldrei verið sterkari en í ár“

Hermann Hreiðarsson, þjálfari Vals, segir að gæði muni einkenna komandi fótboltasumar. Aldrei hafi Besta deild karla verið eins sterk og nú.
Hermann býr sína menn undir leik við Þór í fyrstu umferð deildarinnar, sem fram fer klukkan 17:00 í dag. Valsmenn koma að einhverju leyti haltrandi inn í mótið eftir meiðslahrjáðan og strembinn vetur.
Tap fyrir KR í Mjólkurbikarnum síðustu helgi var liðinu vonbrigði en að einhverju leyti óumflýjanlegt vegna þess hvernig veturinn raðaðist upp samkvæmt Hermanni. Mörgum þykja Valsmenn hafa mátt gera meira á markaðnum í vetur en stefnubreyting hefur átt sér stað á Hlíðarenda þar sem einblína á að yngja upp.
Fjölmörg önnur lið hafa styrkt sig verulega og þrátt fyrir allt er Valur með gríðarlega sterkan leikmannahóp sem náði öðru sæti í bæði deild og bikar á síðasta árið.
Aðspurður um hvað muni einkanna fótboltasumarið segir Hermann:
„Gæðalega held ég að deildin hafi aldrei verið sterkari en í ár. Hjá mörgum liðum. Auðvitað er mesta athyglin á Víkingi, KR hafa verið öflugir í vetur, Stjarnan búin að styrkja sig vel, Breiðablik með öflugan hóp og ÍA búið að bæta vel í mannskapinn hjá sér,“
„Þá erum við ekki búin að nefna Fram og KA – maður getur nánast upp öll liðin í deildinni. Það hafa allir styrkt sig og bætt sig. Ég held að gæðin í deildinni í sumar verði meiri en nokkru sinni áður.“
Fleira kom fram í viðtalinu sem má sjá í heild í spilaranum.
