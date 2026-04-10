Fantasy-deild í loftið: „Eins og Kylie Jenner bjóði þér á date og þú neitir því“

Sindri Sverrisson skrifar
Óskar Borgþórsson, Aron Sigurðarson og Adam Ægir Pálsson eru allir líklegir til að skila stigum í sumar.

Besta deildin hefst í kvöld á sannkölluðum stórleik Víkings og Breiðabliks. Nú getur fólk aukið enn á gleðina og stillt upp sínu draumaliði í fantasy-leik deildarinnar. Fjórir leikmenn eru þar taldir verðmætastir.

Besta deildin heyrði í sumum af stjörnum deildarinnar og fékk svör frá þeim um verðmiðann sem á þær hefur verið settur í fantasy-deildinni.

„13m er ekki neitt fyrir áskrift af mörkum og stoðsendingum. Er það ekki það sem fólk vill? Setjið svo bandið á mig!“ segir KR-ingurinn Aron Sigurðarson sem leikmenn deildarinnar spá að verði bestur í sumar.

Aron er í hópi dýrustu leikmanna deildarinnar en þeir kosta 13 milljónir. Hinir þrír eiga allir við meiðsli, misalvarleg þó, að stríða. Það eru Gylfi Þór Sigurðsson, sem ku missa af leiknum við Blika í kvöld, og Valsararnir Jónatan Ingi Jónsson og Patrick Pedersen. Jónatan meiddist í bikartapinu gegn KR á mánudaginn og Patrick verður ekki með framan af móti eftir að hafa slitið hásin í bikarúrslitaleiknum í fyrra.

Dýrustu leikmenn fantasy-deildarinnar 2026.

Víkingurinn Óskar Borgþórsson og Valsarinn Adam Ægir Pálsson eru öllu ódýrari, á 9 milljónir króna, en gætu skilað fullt af stigum.

„Heyrðu mér finnst það bara fair verð. Elska að búa til svona fantasy lið þannig að ég er með mig sjálfan í mínu liði því ég hef trú á mér í sumar og ætla að skila stigum,“ segir Óskar en Adam var með enn skýrari skilaboð til þátttakenda leiksins:

„Níu milljónir er eins og Kylie Jenner bjóði þér á date og þú neitir því. Þetta er bara tilboð sem maður verður að taka.“

