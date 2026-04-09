Gylfi missir af upphafsleiknum

Gylfi Þór Sigurðsson verður ekki með Víkingi er liðið mætir Breiðabliki í opnunarleik Bestu deildar karla í Víkinni annað kvöld. Hann varð fyrir meiðslum í bikarleik við Fram síðustu helgi.
Gylfi fékk högg í leiknum og bólgnaði töluvert upp í kjölfarið. Hann fór af velli í hálfleik í 4-2 sigri Víkings á Fram í Úlfarsárdal í 32-liða úrslitum Mjólkurbikars karla.
Hann hefur lítið æft í vikunni sökum meiðslanna og var óvíst um þátttöku hans annað kvöld. Hjörvar Hafliðason greinir frá því hlaðvarpinu Dr. Football að Gylfi verði ekki með annað kvöld.
Ekki hefur náðst í Sölva Geir Ottesen, þjálfara Víkings, vegna málsins.
Leikur Víkings og Breiðabliks er klukkan 19:15 annað kvöld. Hann verður sýndur beint á Sýn Sport.
Í kvöld er upphitunarþáttur fyrir tímabilið á dagskrá á Sýn Sport klukkan 22:00.