Uppgjörið: Ísland - Spánn 1-6 | Heimsmeistararnir léku sér í Laugardalnum Hjörtur Leó Guðjónsson skrifar 9. júní 2026 20:46 Spánverjar léku á als oddi í Laugardalnum í kvöld. Vísir/Anton Brink Heimsmeistarar Spánar fóru illa með íslenska kvennalandsliðið í knattspyrnu er liðin mættust á Laugardalsvelli í undankeppni HM 2027 í kvöld. Íslenska liðið var þegar búið að tryggja sér þriðja sæti riðilsins fyrir leik kvöldsins og gat hvorki farið ofar né neðar, sama hvernig leikur kvöldsins myndi fara. Spánverjar þurftu hins vegar á sigri að halda til að gulltryggja efsta sæti riðilsins. Strax í upphafi leiks varð ljóst að þetta yrði langt kvöld fyrir stelpurnar okkar. Líklega eru fá lið í heiminum sem kunna það jafn vel og Spánverjar að halda í boltann og það er nákvæmlega það sem gestirnir gerðu. Það var einmitt eftir virkilega smekklegan spilkafla strax á fimmtu mínútu sem Vicky López slapp ein í gegn og skilaði boltanum í netið. Næstu mínútur einkenndust svo af því að Spánverjar spiluðu boltanum á milli sín og íslensku stelpurnar reyndu að klukka þær. Það virtist þó vera eins og að eltast við skuggann sinn fyrir íslenska liðið. Vísir/Anton Brink Eftir að hafa skapað sér einstaka færi og nokkrar ákjósanlegar stöður tókst Spæanverjum svo að tvöfalda forystuna þegar Ona Batile lagði boltann á Ednu Imade sem skilaði honum í netið af stuttu færi á 37. mínútu. Þriðja mark gestanna kom svo á síðustu mínútu fyrri hálfleiks þegar áðurnefnd Ona Batile lagði boltann út á Sölmu Paralluelo sem skilaði honum yfir línuna. Staðan því 0-3 þegar flautað var til hálfleiks og liðin gengu til búningsherbergja. Síðari hálfleikur bauð svo upp á meira af því sama. Spánverjar héldu boltanum og íslensku stelpurnar eltu. Vicky López bætti svo öðru marki sínu, og fjórða marki Spánar, við á 50. mínútu þegar hún smellhitti boltann út D-boganum og hann sigldi í netið úti við stöng. Vísir/Anton Brink Íslensku stelpurnar svöruðu þó fyrir sig tæpum tíu mínútum síðar þegar Karólína Lea Vilhjálmsdóttir vann boltann inni á miðsvæðinu, keyrði í átt að teignum og lagði hann svo á Lindu Líf Boama sem skilaði honum í netið. Hennar fyrsta landsliðsmark. Ef einhver hafði trú á endurkomu íslenska liðsins þá slokknaði sú von líklega fljótt. Leikurinn fór aftur í sama horf og Spánverjar héldu áfram að spila boltanum á milli sín. Fimmt mark Spánverja skoraði svo varamaðurinn Claudia Pina eftir undirbúning frá öðrum varamanni, Evu Navarro, á 68. mínútu. Smekklegt mark, stöngin inn. Það var svo að lokum Aitana Bonmati sem rak síðasta naglann í kistu íslenska liðsins. Klufagangur í vörn Íslands og Bonmati refsaði með hnitmiðuðu skoti í fjær. Niðurstaðan því 1-6 sigur Spánverja sem gulltryggðu sér þar með efsta sæti riðilsins og sæti á HM í Brasilíu á næsta ári. Íslensku stelpurnar enda hins vegar í þriðja sæti og fara í umspil. Landslið kvenna í fótbolta HM 2027 í Brasilíu