„Þetta gefur okkur ekkert forskot" Valur Páll Eiríksson skrifar 9. apríl 2026 11:31 Sölvi Geir Ottesen, þjálfari Víkings, með nýju treyjuna. Vísir/Sigurjón Það kemur Sölva Geir Ottesen, þjálfara Víkings, lítið á óvart að hans mönnum sé spáð Íslandsmeistaratitlinum. Að verja titil síðasta árs er svo annar handleggur. Víkingur var efstur í spá þjálfara, fyrirliða og forráðamanna í Bestu deildinni sem opinberuð var í gær. Sölvi segir það ekki koma mikið á óvart. „Svo sem ekki. Það er yfirleitt þannig að liðið sem vinnur er spáð titlinum aftur. Við höfum styrkt okkur vel á markaðnum svo þetta kemur svo sem ekki á óvart," segir Sölvi og bætir við: „En þetta gefur okkur ekkert forskot. Við þurfum að leggja mikla vinnu í þetta og gera í raun miklu betur en í fyrra. Við erum með stórt skotmark á bakinu og þjálfarar annarra liða þurfa ekki að mótviera liðið sitt mikið til að mæta öflugt á móti okkur." Iðulega hefur ríkjandi meisturum verið spáð titilvörn en það hefur ekki gengið eftir undanfarin ár. Engu liði hefur tekist að verja Íslandsmeistaratitilinn síðan Valur gerði það undir stjórn Ólafs Jóhannessonar árið 2018. „Það hefur reynst erfitt síðustu ár að vinna titilinn aftur. Með komu Sambandsdeildarinnar hefur þetta verið ennþá erfiðara. Það er bara skemmtileg áskorun sem stendur frammi fyrir okkur núna. Við stefnum á að ná langt og ná okkar markmiðum," segir Sölvi. En hvað mun einkenna komandi fótboltasumar? „Eigum við ekki að segja gott veður og skemmtilegir fótboltaleikir sem gefa okkur góðar minningar og skemmtileg atvik. Þetta verður skemmtilegt." Víkingur mætir Breiðabliki í fyrsta leik Bestu deildarinnar á föstudagskvöldið kemur klukkan 19:15. Sá leikur verður sýndur beint á Sýn Sport Ísland.