Forseti íranska þingsins segir búið að rjúfa þrjú ákvæði í tíu punkta tillögu Írans sem kvað á um tveggja vikna vopnahlé í átökum við Bandaríkin og Ísrael. Utanríkisráðherra Írans segir Bandaríkin þurfa að velja milli vopnahlés eða áframhaldandi stríðs.
Greint hefur verið frá því að Íran hafi lokað Hormússundi að nýju vegna árása Ísraels á bandamenn þeirra í Líbanon.
Mohammad Bagher Ghalibaf, forseti íranska þingsins, fullyrðir að vopnahlé í Líbanon hafi verið hluti af tillögunum en Bandaríkjastjórn hefur hafnað þessu í dag. Forsætisráðherra Ísraels segist ætla að halda áfram árásum í Líbanon eftir einar umfangsmestu árásir þeirra í gær. Heilbrigðisyfirvöld segja minnst 112 hafa fallið.
Ghalibaf, forseti íranska þingsins, nefnir að dróni hafi farið inn í Fars-hérað í suðurhluta Írans og þetta feli í sér brot á öðru ákvæði tillaganna. Ísraelski herinn segir breska ríkisútvarpinu BBC að hann sé „ekki meðvitaður“ um slíkt atvik.
Í þriðja lagi segir Ghalibaf að réttur Írans til auðgunar úrans sé hluti af tillögunum. Ákvæði þess efnis mátti finna í yfirlýsingu á persnesku frá þjóðaröryggisráði Írans sem lesin var í íranska ríkissjónvarpinu í gærkvöldi en það vantaði í enska útgáfu tillagnanna sem dreift var til fjölmiðla í gær.
Ghalibaf greinir frá hinum meintu brotum í færslu á X, áður Twitter, og kemur yfirlýsingin í kjölfar frétta þess efnis að Íranski byltingarvörðurinn hafi lokað Hormússundi á ný vegna stórfelldra árása Ísraelshers í Líbanon.
Byltingarvörðurinn er sagður ætla að svara áframhaldandi árásum þar og vara Ísrael og Bandaríkin við alvarlegum afleiðingum ef þær hætta ekki tafarlaust.
Utanríkisráðherra Íran segir Bandaríkin þurfa að velja á milli vopnahlés og áframhaldandi stríðs „með milligöngu Ísraels.“ Stjórnvöld geti ekki fengið hvort tveggja.
Seyed Abbas Araghchi, utanríkisráðherra Íran, segir að ákvæði tveggja vikna vopnahlés Bandaríkjanna og Íran séu „skýr og afgerandi.“ Þetta kemur fram í færslu hans á samfélagsmiðlinum X. Samhliða færslunni deilir hann tilkynningu forsætisráðherra Pakistan um vopnahléið þar sem sá fullyrti að samkomulagið næði einnig til Líbanon.
Hagfræðingur hjá ASÍ segir enn margt óljóst hvað varðar lokun Hormússunds og áhrifum þess á bensínverð. Sé lokun aðeins tímabundin geti það leitt til lægra bensínverðs en haldi vopnahléið ekki og lokunin haldi áfram megi búast við áframhaldandi hækkunum á bensínverði.
Stjórnvöld í Íran hafa lokað Hormússundi á ný vegna árása Ísraels á Líbanon, að sögn ríkismiðils í Íran. Bandaríkin og Íran sögðust í gær hafa komist að samkomulagi um tveggja vikna vopnahlé með því skilyrði að opnað yrði fyrir skipaumferð um sundið.