Tveggja ára gamalt barn er látið af áverkum sem það hlaut þegar það var kramið á milli samanbrjótanlegs rúms og veggs á leikskóla í Vantaa í sunnanverðu Finnlandi. Andlát barnsins er rannsakað sem manndráp af gáleysi.
Slysið átti sér stað í lok hvíldartíma barna 26. mars. Lögreglan segir að starfsmaður leikskólans hafi tekið eftir barninu þar sem það lá í samanbrjótanlegu rúmi en að annað barn hafi dregið athygli hans í skamma stund. Annars hugar, hafi starfsmaðurinn lyft rúminu upp að vegg til þess að brjóta það saman með þeim afleiðingum að barnið kramdist á milli rúmsins og veggsins.
Finnska ríkisútvarpið greindi frá því um páskana að barnið væri látið. Upphaflega hafi slysið verið rannsakað sem manndráp af stórfelldu gáleysi. Nú sé hins vegar litið á það sem manndráp af gáleysi.
Slysavarnastofnun Finnlands er sögð hafa fengið fjölda ábendinga um hættu af samanbrjótanlegum kojum af þessu tagi á undanförnum árum. Þrjú önnur dæmi séu um að börn hafi kramist á sama hátt en tvö dæmi um að fingur barna hafi klemst á hjörum slíkra rúma.
Ekki hefur þó verið talin þörf á að innkalla rúmin vegna hættu af þeim.