Árni Rúnar Örvarsson er oddviti D-lista og óháðra í Hörgársveit.
Ég heiti Árni Rúnar Örvarsson og er oddviti D-lista og óháðra í Hörgársveit. Ég er framkvæmdastjóri Icelandic Eider og hef síðustu ár unnið að uppbyggingu fjölskyldufyrirtækis með áherslu á nýsköpun, verðmætasköpun og sjálfbærni.
Ég bý í Hörgársveit ásamt eiginkonu og tveimur börnum og þekki vel bæði styrkleika þess og áskoranir. Ég vil sjá skýrari ramma í skipulags- og leyfismálum, aukið gagnsæi í stjórnsýslu, markviss skref í átt að aukinni nýsköpun ásamt uppbyggingu í lýðheilsu og atvinnulífi.
Hörgársveit á að vera staður þar sem gott er að búa, ala upp börn og byggja upp atvinnu. Það krefst þess að gera, ekki bara ræða.
Hvar á Íslandi myndir þú búa ef þú mættir ekki búa í þínu sveitarfélagi?
„Líklega í nágrenni Akureyrar og þá sennilega í Eyjafjarðarsveit. Ég er bundinn svæðinu og vil vera nálægt náttúrunni en samt með ákveðna þjónustu innan seilingar.“
Hver er uppáhalds bókin þín?
„Perennial Seller eftir Ryan Holiday og Why All Marketers Are Liars eftir Seth Godin koma fyrst upp í hugann.“
Ef þú þyrftir að skera niður í rekstri sveitarfélagsins þíns um hundrað milljónir, hvar myndir þú skera niður?
„Fyrst og fremst í rekstri sem skilar litlu raunverulegu virði. Ég myndi fara í gegnum stjórnsýslu og yfirbyggingu áður en ég kæmi nálægt grunnþjónustu eins og skóla, leikskóla eða velferð.“
Ef þú fengir hundrað milljónir til að efla tiltekin verkefni eða svið í sveitarfélaginu, hver væru þau?
„Innviðir, lýðheilsa og nýsköpun. Það skilar bæði betri lífsgæðum og eykur möguleika á atvinnuuppbyggingu til lengri tíma.“
Hver væri titill ævisögu þinnar?
,,Synt á móti straumnum”.
Hvort er betra að hringja eða senda skilaboð?
„Fer eftir aðstæðum, hringja ef eitthvað skiptir máli. Það sparar oft tíma og misskilning.“
Hvaða skoðun þín er óvinsæl innan eigin flokks?
„Kannski ekki óvinsæl heldur framúrstefnuleg. Ég vil sjá uppbyggingu Sjávarklasa á Hjalteyri á næstu 10 árum. Við höfum alla burði til þess hér á norðurlandi, vantar bara framtakið.“
Ef þú gætir orðið sérfræðingur í einhverju samstundis, hvað væri það?
„Það þarf allt of oft sérfræðing að sunnan til að segja okkur á landsbyggðinni hvað eigi að gera svo það myndi spara honum flugferðina ef ég fengi þann titil.“
Hvaða ákvörðun myndir þú taka á fyrsta ári í sveitarstjórn sem yrði umdeild?
„KFC í nýtt atvinnu-og verslunarhúsnæði á Lónsbakka. Akureyringar yrðu abbó!“
Hvað var það síðasta sem þú notaðir gervigreindina í?
„Búa til örfáar aukaspurningar fyrir pöbb kvissið og opnunina á kosningarskrifstofunni okkar þann 10. apríl kl. 20 í B. Jensen.“
Nefndu mistök sem þú hefur gert á ævi þinni.
„Að treysta stundum of mikið á að hlutir leysist af sjálfu sér. Ég hef lært að fylgja málum betur eftir.“
Hvað er betra í þínu sveitarfélagi en öðrum?
„Nálægðin við náttúruna og fjölbreytt samfélag. Nálægðin við Akureyri og þá þjónustu sem þar er. Hér er einnig ógrynni af tækifærum í ferðaþjónustu, atvinnuuppbyggingu, menningu og landnýtingu sem hægt er að framkvæma með smá frjósemi.“
Hvað borðar þú í morgunmat?
„Aldrei það sama, vil fjölbreytni.“
Hvað fer í taugarnar á þér varðandi stjórnun sveitarfélagsins í dag?
„Hve langan tíma hlutir geta tekið. Óskýr ferli, skortur á eftirfylgni og þekkingu sem tefur verkefni að óþörfu. Hugmyndarflugi er líka ábótavant.“
Hvað finnst þér raunhæft að afreka á næstu fjórum árum?
„Koma upp líkamsræktarsal á Þelamörk, heimila ný efnistökusvæði með skýrum ramma, uppbygging Visit Hörgársveit og ferðaþjónustu, tengja Hörgársveit við strætisvagnakerfi Akureyrarbæjar, leikjanámskeið fyrir börn á sumrin og ráða mannauðsstjóra svo fátt eitt sé nefnt.“
Hvert er uppáhalds lagið þitt?
„To Love You More með Celine Dion. Þvílík ballaða!“
Hvaða mistök hafa verið gerð í þínu sveitarfélagi undanfarin ár?
„Sveitarfélagið hefur svolítið misst tökin á ákveðinni uppbyggingu og illa verið staðið að ákveðnum samningum. Að þétta byggð eins mikið og raun ber vitni þegar það er yfirlýst stefna að í Hörgársveit eigi fólk áfram að njóta þeirra forréttinda að búa áfram í sveit voru einnig stór mistök.“
Hvert er uppáhalds gælunafnið sem þú hefur fengið og af hverju?
„Aldrei verið svo heppinn að eiga gælunafn en afi kallaði mig alltaf “Nafni”.“
Hvaða loforð úr kosningabaráttunni munt þú standa við?
„Ég reyni að kenna sonum mínum að standa skuli við gefin loforð.“
