Stærðar gámur valt af Fjósakletti og lenti á hvolfi

Rafn Ágúst Ragnarsson og Eiður Þór Árnason skrifa
Undirstaðan hefur líklega gefið eftir.
Af myndum að dæma hefur stærðar gámur steypst niður af Fjósakletti og lent á hvolfi við leikvöllinn í Herjólfsdal. Fréttastofu bárust þessar myndir úr Herjólfsdal í Vestmannaeyjum síðdegis í dag. Gámurinn, sem er mjög stór, hefur með einhverju móti oltið og skilið djúpar rákir eftir sig í hlíðinni.

Valgeir Baldursson, forstjóri fyrirtækisins Terra sem á gáminn, segir þetta koma sér á óvart og hann hafi ekki heyrt af öðru eins. Gámur á borð við þennan sé nokkur tonn að þyngd og þetta bendi til þess að miklir kraftar hafi verið þarna að verki.

Gámurinn verði sóttur og starfsfólk Terra muni laga til á svæðinu. Valgeir segir að engin önnur mál hafi komið inn á borð til Terra vegna óveðursins í dag.

Á ekki von á því að börn hafi verið í hættu

„Þetta gerist nú ákaflega sjaldan af því að þeir eru nú upp á nokkur tonn þessir gámar. Ég veit ekki hvað hefur valdið því að hann hefur farið af stað. Gámurinn hefur væntanlega farið af stað í einhverju heljarinnar veðri,“ segir Valgeir.

Annað eins hafi ekki gerst síðan hann hóf störf hjá fyrirtækinu. Gámurinn lenti á leiksvæði líkt og áður segir en Valgeir á ekki von á því að börn hafi verið þar í hættu,

„Það er náttúrulega afskaplega vont ef einhver börn hafi verið að leika þarna en ég dreg það nú í efa að börn séu að leika í veðri sem gerir það að verkum að gámur eins og þessi hreyfist.“

Hann lenti ekki nema fáeinum skrefum frá aparólunni.Aðsend

Fréttin hefur verið uppfærð með svörum frá Terra.

