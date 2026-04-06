Stærðar gámur valt af Fjósakletti og lenti á hvolfi

Af myndum að dæma hefur stærðar gámur steypst niður af Fjósakletti og lent á hvolfi við leikvöllinn í Herjólfsdal. Fréttastofu bárust þessar myndir úr Herjólfsdal í Vestmannaeyjum síðdegis í dag. Gámurinn, sem er mjög stór, hefur með einhverju móti oltið og skilið djúpar rákir eftir sig í hlíðinni.
Valgeir Baldursson, forstjóri fyrirtækisins Terra sem á gáminn, segir þetta koma sér á óvart og hann hafi ekki heyrt af öðru eins. Gámur á borð við þennan sé nokkur tonn að þyngd og þetta bendi til þess að miklir kraftar hafi verið þarna að verki.
Gámurinn verði sóttur og starfsfólk Terra muni laga til á svæðinu. Valgeir segir að engin önnur mál hafi komið inn á borð til Terra vegna óveðursins í dag.
„Þetta gerist nú ákaflega sjaldan af því að þeir eru nú upp á nokkur tonn þessir gámar. Ég veit ekki hvað hefur valdið því að hann hefur farið af stað. Gámurinn hefur væntanlega farið af stað í einhverju heljarinnar veðri,“ segir Valgeir.
Annað eins hafi ekki gerst síðan hann hóf störf hjá fyrirtækinu. Gámurinn lenti á leiksvæði líkt og áður segir en Valgeir á ekki von á því að börn hafi verið þar í hættu,
„Það er náttúrulega afskaplega vont ef einhver börn hafi verið að leika þarna en ég dreg það nú í efa að börn séu að leika í veðri sem gerir það að verkum að gámur eins og þessi hreyfist.“
Fréttin hefur verið uppfærð með svörum frá Terra.