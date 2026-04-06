Grótta vann 1-0 sigur á Álftanesi í Mjólkurbikar karla í fótbolta í dag og er því komið í 16-liða úrslit.
Fastlega var búist við sigri Gróttumanna sem spila í Lengjudeildinni í sumar, þremur deildum ofar en fjórðu deildarlið Álftaness.
Eitt mark dugði til en það skoraði Garðbæingurinn Tristan Freyr Ingólfsson með stórglæsilegu langskoti. Tristan er að komast af stað eftir meiðsli sem hafa hrjáð hann undanfarin ár en hann spilaði síðast deildarleik árið 2022.
Grótta verður þökk sé marki hans í pottinum þegar dregið verður í 16-liða úrslitin.