Fótbolti

„Á Ítalíu væri Yamal að spila í Serie B“

Ingvi Þór Sæmundsson skrifar
Jürgen Klinsmann segir ítölsk félög of hrædd við að gefa ungum leikmönnum tækifæri. getty/You Fang

Jürgen Klinsmann hefur blandað sér í umræðuna um stöðu fótboltans á Ítalíu eftir að karlalandsliðinu mistókst að komast á þriðja heimsmeistaramótið í röð. Hann segir ítölsk félög ekki treysta ungum leikmönnum.

Ítalía tapaði fyrir Bosníu í vítaspyrnukeppni, 4-1, í umspili um sæti á HM í síðustu viku. HM 2026 er þriðja heimsmeistaramótið sem Ítalir komast ekki á.

Ítalía varð heimsmeistari 2006 en hefur síðan þá aðeins unnið einn leik á HM. Þessi eini sigur kom gegn Englandi 2014.

Klinsmann segir að vandræði Ítala megi rekja til tregðu þeirra til að nota og treysta ungum leikmönnum.

„Þeir eru að borga brúsann af skorti á leiðtogum, tæknilega góðum leikmönnum og vantrausti á ungum leikmönnum,“ sagði Klinsmann.

„Á Ítalíu væru Lamine Yamal og Jamal Musiala sennilega að spila í Serie B til að öðlast reynslu. Þetta getur ekki verið svona.“

Klinsmann bætti við að fyrsta hugsun í ítalska boltanum væri að forðast tap í stað þess að sækja til sigurs. Og hann segir að afleiðingarnar séu augljósar.

Frá tapinu gegn Bosníu hefur Gennaro Gattuso sagt af sér sem landsliðsþjálfari Ítalíu. Forseti knattspyrnusambandsins, Gabriele Gravina, er einnig hættur sem og Gianluigi Buffon sem var yfirmaður sendinefndar ítalska landsliðsins.

Ítalía varð Evrópumeistari fyrir fimm árum en mistókst í kjölfarið að komast á HM 2022. Ítalir ollu vonbrigðum á EM 2024 og verða ekki meðal þeirra 48 liða sem taka þátt á HM í sumar.

Ítalir misstu af sínu þriðja heimsmeistaramóti í röð og forseti ítalska knattspyrnusambandsins hefur nú tekið ábyrgð á því. Það gæti kallað á aðferðir hjá Knattspyrnusambandi Evrópu sem hefur líka varað ítalska sambandið við.

Eftir enn ein vonbrigði Ítalíu í undankeppni HM í fótbolta velta Ítalir nú vöngum yfir því hver sé best til þess fallinn að reisa liðið úr öskustónni. Vinsælasta íþróttablað Ítalíu hefur nú nefnt Pep Guardiola sem óvæntan kost í stöðunni.

Gattuso stígi til hliðar en hver tekur við?

Gennaro Ivan Gattuso mun segja upp sem þjálfari ítalska karlalandsliðsins í fótbolta eftir að liðinu mistókst, þriðja skiptið í röð, að komast á HM. Stór nöfn eru orðuð við starfið.

