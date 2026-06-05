Stuðningsmannahópar Celtic vilja ekki fá Keane Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 5. júní 2026 10:30 Svo gæti vel farið að stuðningsmannahópar Celtic komi í veg fyrir að Robbie Keane verði ráðinn þjálfari félagsins. Getty/ David Balogh Robbie Keane hefur verið sterklega orðaður við skosku meistarana í Celtic síðan hann sagði starfi sínu lausu hjá ungverska félaginu Ferencvaros. Nú hafa nokkrir stuðningsmannaklúbbar Celtic hafa skrifað undir yfirlýsingu þar sem þeir mótmæla hugsanlegri ráðningu Keane. Nýlegar fréttir benda til þess að hinn 45 ára Keane hafi átt í viðræðum við eigendur skosku meistaranna. Ákvörðun hans um að vera áfram í Ísrael eftir að átökin á Gaza hófust var hins vegar gagnrýnd í heimalandi hans og hefur snúið hluta af stuðningsmönnum Celtic gegn honum. Yfirlýsing þar sem gefið var í skyn að ráðning Keane „myndi valda djúpstæðum ágreiningi meðal stuðningsmanna“ var gefin út af hópi sem kallar sig Celtic Fans for the Liberation of Palestine og nú hefur North Curve Celtic-aðgangurinn á X birt nöfn 67 hópa sem virðast hafa stutt þá afstöðu. Ómögulegt að horfa fram hjá ákvörðun Keane „Fyrir okkur er ómögulegt að horfa fram hjá ákvörðun Robbie Keane um að stýra Maccabi Tel Aviv á meðan á þjóðarmorðinu á Gaza stendur,“ segir í yfirlýsingunni. „Celtic var stofnað af samfélagi sem mótaðist af arfleifð þjóðarmorðs, landflótta og hungursneyðar.“ „Rætur félagsins okkar liggja í samstöðu með þeim sem hafa þolað óréttlæti og kúgun. Við megum ekki gleyma hvaðan við komum, né snúa baki við þeim sem standa frammi fyrir þjóðarmorði í dag.“ Vann bæði deild og bikar í Ísrael Keane var ráðinn til Maccabi í júní 2023 en sprengjuárásir Ísraels á Gaza hófust eftir árásir Hamas 7. október. Hann sagði starfi sínu lausu sumarið 2024 eftir að hafa unnið tvöfalt, deildina og bikarinn, og færði sig yfir til Ferencvaros í janúar 2025. Keane, sem var á farsælu láni hjá Celtic Park árið 2010, sagði síðar í hlaðvarpinu Rio Ferdinand Presents að hann hefði fundið fyrir djúpri ábyrgðartilfinningu gagnvart starfsfólki sínu og leikmönnum, sem hafði áhrif á ákvörðun hans um að vera áfram í Ísrael. Skoski boltinn Mest lesið Dæmdur í lífstíðarbann frá öllum NBA leikjum Körfubolti Á völlinn eftir þrjú slit, fjögur ár og fimm aðgerðir: „Ólýsanlegt“ Íslenski boltinn Andrea býr hjá breskri fjölskyldu sem styður hana til sigurs Golf Tækifæri bjóðist í fjarveru Sveindísar í lykilleik dagsins Fótbolti Heimsmeistari hélt að hún væri með tíðaverki en endaði á sjúkrahúsi Sport Eftirspurnin sprengir skalann: Ódýrasti miðinn kostar hátt í milljón Körfubolti Þrjár opnunarhátíðir á HM og stórstjörnur á þeim öllum Fótbolti Ekki Andabæjarútgáfa af norskri menningu Fótbolti Allur leikmannahópurinn saman í þjóðsöngvunum Fótbolti Slæm úrslit hjá Frökkum og Spánverjum Sport Fleiri fréttir Stuðningsmannahópar Celtic vilja ekki fá Keane Ekki Andabæjarútgáfa af norskri menningu HM-minning: Tapið sem fékk alla Brasilíu til að gráta og banna búninginn Tækifæri bjóðist í fjarveru Sveindísar í lykilleik dagsins Á völlinn eftir þrjú slit, fjögur ár og fimm aðgerðir: „Ólýsanlegt“ „Verður svolítið hissa á því hversu mikil áhrif þetta mun hafa á líf hans“ Allur leikmannahópurinn saman í þjóðsöngvunum Þrjár opnunarhátíðir á HM og stórstjörnur á þeim öllum Grikkir gerðu Svíum grikk á lokasekúndum leiksins Iraola kynntur til leiks hjá Liverpool Óvíst hver tekur við af Schmeichel Sara Björk snýr heim í Hauka FIFA tók U-beygju og bannar vatnsflöskur „Eins og fjölskylda í sólarlandaferð“ Stelpurnar okkar hálfa leið á HM með sigri „Þetta voru ótrúlegir dagar, en líka alveg magnaðir dagar“ „Það vill enginn í hópnum sjá hann fara“ Stelpurnar okkar ekki sammála um hverjir vinna HM Tekur meira á fjölskylduna en hann sjálfan Ögmundur laus allra mála hjá Val HM-minning: Leið yfir móður hans þegar hún fékk fréttirnar Jelena kölluð inn í landsliðið Fór á sjó til að núllstilla sig: „Þetta sleppur hjá mér“ Ruben Dias segir að nú sé nóg komið: „Ég hélt ekki framhjá“ Forsetaframbjóðandi lofar að kaupa Haaland en faðirinn svarar Chelsea-goðsögnin Bobby Tambling látinn Er búinn að glíma við þunglyndi Nottingham Forest hafnar tilboði Manchester City „Stúkan er of þögul“ ÍBV riftir samning Filip Stuparevic Sjá meira