Fótbolti

Stuðningsmannahópar Celtic vilja ekki fá Keane

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Svo gæti vel farið að stuðningsmannahópar Celtic komi í veg fyrir að Robbie Keane verði ráðinn þjálfari félagsins.
Svo gæti vel farið að stuðningsmannahópar Celtic komi í veg fyrir að Robbie Keane verði ráðinn þjálfari félagsins. Getty/ David Balogh

Robbie Keane hefur verið sterklega orðaður við skosku meistarana í Celtic síðan hann sagði starfi sínu lausu hjá ungverska félaginu Ferencvaros. Nú hafa nokkrir stuðningsmannaklúbbar Celtic hafa skrifað undir yfirlýsingu þar sem þeir mótmæla hugsanlegri ráðningu Keane.

Nýlegar fréttir benda til þess að hinn 45 ára Keane hafi átt í viðræðum við eigendur skosku meistaranna. 

Ákvörðun hans um að vera áfram í Ísrael eftir að átökin á Gaza hófust var hins vegar gagnrýnd í heimalandi hans og hefur snúið hluta af stuðningsmönnum Celtic gegn honum.

Yfirlýsing þar sem gefið var í skyn að ráðning Keane „myndi valda djúpstæðum ágreiningi meðal stuðningsmanna“ var gefin út af hópi sem kallar sig Celtic Fans for the Liberation of Palestine og nú hefur North Curve Celtic-aðgangurinn á X birt nöfn 67 hópa sem virðast hafa stutt þá afstöðu.

Ómögulegt að horfa fram hjá ákvörðun Keane

„Fyrir okkur er ómögulegt að horfa fram hjá ákvörðun Robbie Keane um að stýra Maccabi Tel Aviv á meðan á þjóðarmorðinu á Gaza stendur,“ segir í yfirlýsingunni.

„Celtic var stofnað af samfélagi sem mótaðist af arfleifð þjóðarmorðs, landflótta og hungursneyðar.“

„Rætur félagsins okkar liggja í samstöðu með þeim sem hafa þolað óréttlæti og kúgun. Við megum ekki gleyma hvaðan við komum, né snúa baki við þeim sem standa frammi fyrir þjóðarmorði í dag.“

Vann bæði deild og bikar í Ísrael

Keane var ráðinn til Maccabi í júní 2023 en sprengjuárásir Ísraels á Gaza hófust eftir árásir Hamas 7. október.

Hann sagði starfi sínu lausu sumarið 2024 eftir að hafa unnið tvöfalt, deildina og bikarinn, og færði sig yfir til Ferencvaros í janúar 2025.

Keane, sem var á farsælu láni hjá Celtic Park árið 2010, sagði síðar í hlaðvarpinu Rio Ferdinand Presents að hann hefði fundið fyrir djúpri ábyrgðartilfinningu gagnvart starfsfólki sínu og leikmönnum, sem hafði áhrif á ákvörðun hans um að vera áfram í Ísrael.

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