Fótbolti

Gattuso hættir með sorg í hjarta

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Gennaro Gattuso vill ekki halda áfram með ítalska landsliðið eftir ófarir liðsins í Bosníu. Getty/Srdjan Stevanovic

Gennaro Gattuso ætlar ekki að halda áfram með ítalska landsliðið eftir að honum mistókst að koma Ítölum á heimsmeistaramótið í fótbolta.

Ítalska knattspyrnusambandið tilkynnir um brotthvarfið á miðlum sínum. Í fréttatilkynningunni kemur fram að aðilar hafi komist að samkomulagi um að slíta ráðningarsambandinu.

„Með sorg í hjarta, þar sem við náðum ekki markmiðinu sem við höfðum sett okkur, tel ég tíma mínum sem landsliðsþjálfari lokið,“ sagði Gattuso í tilkynningunni.

„Það hefur verið heiður að fá að stýra landsliðinu og gera það með hópi leikmanna sem hafa sýnt dugnað og tryggð við treyjuna. En stærstu þakkirnar fá stuðningsmennirnir eða allir Ítalir sem hafa á þessum mánuðum aldrei látið vanta ást sína og stuðning við landsliðið,“ sagði Gattuso enn fremur.

Forseti knattspyrnusambandsins, Gabriele Gravina, sagði af sér síðdegis á fimmtudag eftir hrakfarirnar og það sama gerði liðsstjóri hópsins, Gianluigi Buffon.

Ítalía tapaði í vítaspyrnukeppni gegn Bosníu og Hersegóvínu í úrslitaleik umspilsins um sæti á HM á þriðjudag. Það var síðasta tækifærið til að komast á mótið.

HM 2026 í fótbolta

