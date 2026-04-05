Kanna skothvelli við Hvíta húsið

Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar
Starfsemi Hvíta hússins er óskert.
Leyniþjónusta Bandaríkja rannsakar skothvelli sem heyrðust við Hvíta húsið í nótt. Hvellirnir eru sagðir hafa borist frá Lafayette-garði handan götunnar.

Guardian greinir frá því að engan hafi sakað og að enginn sé í haldi eftir leit í garðinum og nágrenni í nótt.

Samkvæmt umfjöllun miðilsins dvelur Donald Trump Bandaríkjanna í Hvíta húsinu yfir páskana. Hvorki hann né starfsmenn Hvíta hússins hafa tjáð sig um málið. Starfsemi Hvíta hússins sé jafnframt óskert.

Leynilögreglan rannsakar málið í samstarfi við lögregluna í District of Columbia og hina svokölluðu garðalögreglu Bandaríkjanna.

