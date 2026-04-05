Sau­tján ára drengur lést í snjó­flóði

Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar
Fjallið Sermitsiaq gnæfir hér yfir Nuuk en snjóflóðið féll nokkrum kílómetrum sunnar. Getty

Sautján ára drengur lést eftir að hafa lent í snjóflóði í nágrenni við Nuuk í gær. Tveir aðrir voru fluttir á sjúkrahús en eru ekki í lífshættu.

Snjóflóð féll í fjallinu Qassi suðaustur af Nuuk höfuðborg Grænlands síðdegis í gær.

Sex manns voru á fjallinu að skemmta sér á snjósleða þegar fjögur þeirra voru hrifin af snjóflóðinu, að því er fram kemur í umfjöllun grænlenska ríkisútvarpsins.

Þyrla og björgunarsveitarmenn voru gerðir út á fjallið sem tókst að koma fólkinu úr snjónum. Einn þeirra komst óskaddaður undan farginu en annar lést í gærkvöld.

