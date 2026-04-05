Sautján ára drengur lést í snjóflóði Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar 5. apríl 2026 11:11 Fjallið Sermitsiaq gnæfir hér yfir Nuuk en snjóflóðið féll nokkrum kílómetrum sunnar. Getty Sautján ára drengur lést eftir að hafa lent í snjóflóði í nágrenni við Nuuk í gær. Tveir aðrir voru fluttir á sjúkrahús en eru ekki í lífshættu. Snjóflóð féll í fjallinu Qassi suðaustur af Nuuk höfuðborg Grænlands síðdegis í gær. Sex manns voru á fjallinu að skemmta sér á snjósleða þegar fjögur þeirra voru hrifin af snjóflóðinu, að því er fram kemur í umfjöllun grænlenska ríkisútvarpsins. Þyrla og björgunarsveitarmenn voru gerðir út á fjallið sem tókst að koma fólkinu úr snjónum. Einn þeirra komst óskaddaður undan farginu en annar lést í gærkvöld.