Karlmenn þurfa leyfi til að ferðast lengur en í þrjá mánuði Agnar Már Másson skrifar 4. apríl 2026 23:21 Ríkisstjrón Friedrichs Merz vill stækka þýska sambandsherinn (Bundeswehr) og á næsta ári taka gildi ný lög sem kveða á um herskyldu fyrir alla karlmenn fædda 2008 eða síðar. Getty Karlmenn í Þýskalandi þurfa nú leyfi frá þýska hernum ef þeir ætla að dvelja erlendis lengur en þrjá mánuði. Breytingarnar tóku gildi í byrjun árs en hafa ekki ratað í kastljós fjölmiðla fyrr en nú. Á meðan herskylda er ekki í gildi líta stjórnvöld þó ávallt svo á að leyfið sé veitt, en herskylda tekur vissulega gildi á ný á næsta ári. Í Þýskalandi gera ný lög það að verkum að karlmenn á aldrinum 17–45 ára þurfa sérstakt leyfi frá þýska sambandshernum ef þeir hyggjast dvelja erlendis lengur en þrjá mánuði. Litlu máli skiptir hvort menn ætli sér út til þess að stunda nám, að vinna, eða fara í langt frí eða í heimsreisu. Þessar breytingar tóku gildi 1. janúar 2026 en komust ekki í kastljós þýskra fjölmiðla fyrr en í dag þegar Frankfurter Rundschau greindi frá þessu. Málið hefur strax valdið miklum usla í Þýskalandi en að sögn þýskra stjórnvalda verður litið svo á að slíkt leyfi sé ávallt veitt þangað til að herskylda tekur aftur gildi í landinu. „Við munum hins vegar skýra með stjórnsýslufyrirmælum að leyfið teljist veitt svo lengi sem herþjónusta er valfrjáls," hefur þýska fréttaveitan dpa eftir talsmanni þýska varnarmálaráðuneytisins. Herskylda hefur ekki verið í gildi í Þýskalandi í rúman áratug en tekur að óbreyttu aftur gildi fyrir menn af 2008-kynslóðinni og yngri þegar ný lög taka gildi 1. janúar 2027. Þessi stjórnsýslufyrirmæli sem ráðamaðurinn vísar í hafa þó enn ekki verið gefin út. Því gildir enn sem komið er, að minnsta kosti á blaði, sú regla að „sækja þurfi um leyfi hjá viðeigandi ráðningarmiðstöð sambandshersins" ef karlmaður eldri en 17 ára vill yfirgefa Þýskaland lengur en í þrjá mánuði. Talsmaður ráðuneytisins ítrekaði þó enn og aftur við DPA: „Þar sem herþjónusta byggir samkvæmt gildandi lögum eingöngu á sjálfboðaliðastarfi, skal að jafnaði veita slík leyfi." Lagabreytingunni var ætlað að tryggja það að þýski herinn væri nægilega vel mannaður, meðal annars með því að gera herstörf meira aðlaðandi svo að fólk skrái sig sjálft í herinn og auka skráningu meðal ungra manna. Yfirlýst markmið þýsku ríkisstjórnarinnar hafa verið að auka hernaðargetu landsins í ljósi innrásarstríðs Vladimírs Pútíns Rússlandsforseta gegn Úkraínu. Ríkisstjórnin vill fjölga í hernum um tæplega hundrað þúsund menn á næstu tíu árum, úr um 184 þúsund í dag í hátt í 270 þúsund árið 2035.