Mafíuforingi á flótta handtekinn í lúxusvillu á Amalfi-strönd Lovísa Arnardóttir skrifar 4. apríl 2026 16:01 Mazzarella hafði verið á flótta í heilt ár. Vísir/EPA Roberto Mazzarella, mafíuforingi sem var eftirlýstur fyrir morð, var handtekinn í lúxusvillu á Amalfi-ströndinni eftir að hafa verið á flótta í meira en ár. Í yfirlýsingu frá Carabinieri, lögreglunni á Ítalíu, segir að Mazzarella hafi sloppið í janúar á síðasta ári eftir að hann var handtekinn vegna gruns um að hafa framið morð. Fram kemur í frétt BBC að þegar hann var handtekinn hafi hann verið með eiginkonu sinni og tveimur börnum og veitti ekki mótspyrnu. Að sögn ítölsku fréttastofunnar Ansa bjó hann á eigninni undir fölsku nafni. Lögreglan lagði hald á þrjú lúxusúr, um 20.000 evrur, nokkur fölsuð skjöl og farsíma þar sem hann var handtekinn. Einn hættulegasti strokufanginn Mazzarella er talinn valdamikill innan Camorra-glæpasamtakanna í Napólí og er á lista yfir hættulegustu strokufanga Ítalíu. Mazzarella-ættin er þekkt fyrir aðild sína að fölsunum í Napólí, sem lengi hefur verið tengd við fölsun á peningaseðlum. Ítalska lögreglan birti myndskeið af handtökunni. Þar má sjá þungvopnaða lögreglumenn fara inn í villuna. Þar kemur einnig fram að í síðasta mánuði hafi ítalska lögreglan handtekið sextán manns vegna gruns um netsvik og eru öll sögð tengjast Mazzarella-ættinni.