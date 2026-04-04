Þróttarar slógu Eyjamenn út úr bikarnum Ingvi Þór Sæmundsson skrifar 4. apríl 2026 14:53 Aron Snær Ingason og félagar í Þrótti gerðu góða ferð til Vestmannaeyja. vísir/ernir Þróttur er kominn í sextán liða úrslit Mjólkurbikars karla eftir sigur á ÍBV í vítaspyrnukeppni, 2-4. Staðan eftir venjulegan leiktíma og framlengingu var 2-2. Adam Árni Róbertsson skoraði bæði mörk Þróttara í leiknum og nýtti svo sína spyrnu í vítakeppninni. Þar reyndist Þórhallur Ísak Guðmundsson einnig mikilvægur en hann varði tvær spyrnur Eyjamanna. Adam Árni kom Þrótti yfir á 28. mínútu með skalla eftir hornspyrnu og gestirnir leiddu í hálfleik, 0-1. Á 48. mínútu jafnaði Sigurður Arnar Magnússon fyrir ÍBV eftir hornspyrnu en aðeins tveimur mínútum síðar skoraði Adam Árni öðru sinni. Þegar sex mínútur voru eftir af venjulegum leiktíma jafnaði Róbert Elís Hlynsson fyrir ÍBV, 2-2, með skallamarki og því þurfti að framlengja. Ekkert mark var skorað í framlengingunni og úrslit leiksins réðust þar af leiðandi í vítakeppni. Þórhallur byrjaði á því að verja frá Felix Erni Friðrikssyni og svo aftur frá Vítor Rocha Pisco, nýjum leikmanni ÍBV, í 3. umferð vítakeppninnar. Adam Árni kom Þrótti í 1-3 en Mathias Edeland skoraði úr næstu spyrnu heimamanna. Stefán Þórður Stefánsson fékk svo tækifæri til að tryggja gestunum úr Laugardalnum sæti í sextán liða úrslitunum. Hann skoraði úr sinni spyrnu og Þróttarar fögnuðu sigri. Upplýsingar um gang leiksins eru fengnar frá Fótbolta.net.