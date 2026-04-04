Erlent

Loksins sinni ein­hver í Westminster vinnunni sinni

Freyja Þórisdóttir skrifar
Larry hefur þjónustað sex mismunandi forsætisráðherra, sá fyrsti var David Cameron og kom þeim víst vel saman. Samsett mynd/Getty

Kötturinn Larry var ráðinn músaveiðari breska forsætisráðuneytisins í valdatíð David Cameron árið 2011. Hann hefur því í fimmtán ár sinnt störfum í forsætisráðherrabústaðnum við Downing stræti 10.

Forsætisráðherra Bretlands, Keir Starmer, hélt blaðamannafund á Downing stræti 10 síðasta miðvikudag, þann 1. apríl, vegna yfirvofandi stríðs og sambands Breta og Bandaríkjamanna. Þá hafði tökulið verið búið að koma sér fyrir við framhlið hússins.

Hinum nítján ára gamla Larry tókst að útvega tökumönnum myndefni sem hefur farið eins og eldur í sinu um breska fjölmiðla. Hann, af stóískri ró og yfirvegun, fjarlægði óvelkominn gest af graflötinni fyrir framan forsætisráðherrabústaðinn.

Miðlar á borð við Daily Star og The Irish Sun hafa birt fyrirsagnir á borð við „Sýnir hver raunverulega hefur klærnar í Downing stræti 10“ og „Loksins sinnir einhver í Westminster vinnunni sinni“.

