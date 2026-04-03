Afturelding áfram í sextán liða úrslit bikarsins Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 3. apríl 2026 14:55 Elmar Kári Enesson Cogic og félagar í Aftureldingu eru komnir áfram í bikarnum. Vísir/Diego Afturelding varð í dag annað liðið til að tryggja sér sæti í sextán liða úrslitum Mjólkurbikars karla í fótbolta. B-deildarlið Aftureldingar vann þá 6-1 sigur á D-deildarliði Ýmis á Malbikstöðinni að Varmá. Norðmaðurinn Joacim Holtan er farinn að raða inn mörkum fyrir Mosfellsbúa. Breki Ottósson kom Ými reyndar óvænt yfir á átjándu mínútu en Mosfellingar svöruðu með þremur mörkum á síðustu fimm mínútunum fyrir hálfleik. Mörkin þrjú skoruðu þeir Joacim Holtan, Elmar Kári Enesson Cogic og Óðinn Bjarkason. Joacim Holtan bætti síðan við sínu öðru marki eftir tíu mínútna leik í seinni hálfleik en fyrstu tvö mörkin hans lögðu bræðurnir Elmar Kári Enesson Cogic og Enes Þór Enesson Cogic. Holtan átti síðan eftir að innsigla þrennuna sína. Joacim Holtan er 27 ára Norðmaður sem gekk til liðs við Aftureldingu í vetur eftir að hafa spilað með Kongsvinger í norsku B-deildinni. Hinn sautján ára gamli Róbert Agnar Daðason innsiglaði svo sigurinn undir lok leiksins. Fylkir var fyrsta liðið til að komast áfram eftir 2-0 sigur á KFA í gær. Leikur Njarðvíkur og Tindastóls stendur nú yfir en svo verða fimm leikir í 32 liða úrslitunum á morgun, laugardag, tveir á páskadag og fimm á annan í páskum en einn leikur (Vestri-Leiknir R.) fer fram síðar.