Snjó­ruðnings­tæki sat fast

Freyja Þórisdóttir skrifar
Björgunarsveitir voru kallaðar út í gærkvöldi en víða sátu ferðalangar fastir vegna mikillrar ofankomu.

Björgunarsveitir voru kallaðar út úr öllu áttum í gær til aðstoðar ferðafólki sem sat fast á Möðrudalsöræfum. Þá var annað útkall á Borgarfirði eystri vegna snjóruðningsvélar sem hafði fests.

Þessu greinir Jón Þór Víglundsson, upplýsingafulltrúi Slysavarnafélagsins Landsbjargar, frá í samtali við Vísi. Fjórar björgunarsveitir voru boðaðar á níunda tímanum í gærkvöldi en aðgerðir kláruðust stuttu eftir miðnætti.

„Þetta voru fjórar björgunarsveitir sem voru þarna að störfum frá um hálf níu til miðnættis,“ segir Jón. Það voru Vopni frá Vopnafirði, Jökull frá Jökuldal, Stefán úr Mývatnssveit og Hérað frá Egilsstöðum sem lögðu saman krafta sína í gærkvöld.

„Ég hefði haldið að það væri hlé á leigu húsbíla svona yfir veturinn, það voru þarna áberandi vanbúnir bílar,“ segir Jón og vísar þá til bíla sem festust svo að ökumönnum og farþegum þurfti að koma til aðstoðar á Möðrudalsöræfum í gær.

Björgunarsveitir voru annars kallaðar út í heldur óhefðbundið verkefni en Sveinungi á Borgarfirði eystra kom snjóruðningstæki sem sat fast til bjargar. Þá aðstoðaði Sveinungi bíl sem sat fastur á leið þeirra að snjóruðningstækinu.

En það fjölgaði í jeppum björgunarsveitarinnar þegar leið á kvöldið.

„Á leið niður í Borgarfjörð kipptu þau með sér ferðamönnum sem höfðu ákveðið að skilja bílana bara eftir og reyna að húkka sér far með björgunarsveitinni,“ segir Jón.

