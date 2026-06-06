Innlent

Icelandair tekur litáíska vél á leigu

Sigurgeir Þorkelsson skrifar
Seinkun á afhendingu þotu hefur leitt til þess að taka hefur þurft erlenda vél, ásamt áhöfn, á leigu. 
Seinkun á afhendingu þotu hefur leitt til þess að taka hefur þurft erlenda vél, ásamt áhöfn, á leigu.  Vísir/Vilhelm

Icelandair hefur erlenda flugvél í leigu frá litháíska leiguflugfélaginu Heston Airlines. Er um svokallaða blautleigu að ræða og fylgir erlend áhöfn með vélinni.

Vísir hafði áður greint frá því að seinkun hefði orðið á afhendingu nýrrar Airbus-þotu fram í byrjun júní en búist hafði verið við vélinni fyrir rúmum tveimur vikum. Leiga erlendu vélarinnar stendur yfir frá þriðja til áttunda júní.

Núverandi kjarasamningar gera Icelandair heimilt að stunda slíka blautleigu í undantekningartilfellum, líkt og nú þegar þotan barst ekki til afhendingar. Samkvæmt heimildum fréttastofu fer Icelandair í yfirstandandi kjarasamningsviðræðum við flugmenn fram á að heimildir félagsins til að taka erlendar vélar, með áhöfnum, til leigu verði auknar.

Flugvirkjar mótmæla flutningi starfa úr landi

Flugvirkjafélag Íslands ritaði í vikunni opið bréf til forsvarsmanna Icelandair um að láta af áformum sínum um að flytja sérfræði- og tæknistörf úr landi. Vísir greindi frá því í lok apríl að dótturfélag Icelandair í gegnum Loftleiðir, Icelandair Third Party Technical Services, hefði verið stofnað í Vilníus í Litáen.

Guðni Sigurðsson, upplýsingafulltrúi Icelandair, segir engin tengsl milli stofnunar dótturfélagsins og þess að litáenskt leiguflugfélag hafi orðið fyrir valinu. Það gerist reglulega þegar sumardagskrá flugfélagsins sé keyrð í gang að útvega þurfi vél um styttri tíma til að brúa bil og þá ráði einfaldlega hvaða flugfélög hafi upp á leiguna að bjóða.

Heston Airlines er litáískt leiguflugfélag.Heston Airlines

Þegar Vísir greindi fyrst frá stofnun litáíska dótturfélagsins gert ráð fyrir að það myndi ráða til sín fimmtán starfsmenn og hefja starfsemi í maí. Félagið skyldi annast skipulag og eftirlit með viðhaldi flugvéla sem væru í langtímaleigu hjá erlendum viðskiptavinum Loftleiða, leiguflugsarms Icelandair. Kom fram að engum starfsmanni hérlendis hefði verið sagt upp störfum vegna breytinganna. Guðni segist ekki vita betur en svo að sú fullyrðing standist enn.

Hægfara hreyfingar í kjaraviðræðum flugmanna

Meira hefur borið á kjaradeilu Icelandair við flugmenn síðustu vikur sem, líkt og kjaradeila flugvirkja, er einnig á borði ríkissáttasemjara, Ástráðs Haraldssonar. Í samtali við fréttastofu í morgun staðfesti hann að ekki hefði verið boðað til nýs fundar.

„Ég er í stöðugu sambandi við aðila. Við fundum um leið og menn eru tilbúnir.“

Síðast var fundað í deilunni í fyrrakvöld. Þá lagði samninganefnd Icelandair fram heildstætt skjal með umfangsmiklum breytingum á gildandi kjarasamningi við flugmenn. Ástráður hefur sagt skjalið vera fyrsta skrefið í áttina að því að móta skýran ramma utan um hvað verður samið um í þessari kjaradeilu félagsins við flugmenn.

Einhver tákn eru á lofti um að deiluaðilar færist nær hvorum öðrum en Félag íslenskra atvinnuflugmanna, FÍA, sendi í gær hvatningu til félagsfólks að hlaupa undir bagga með Icelandair á þessum erfiðu tímum fyrir félagið.

„Fram undan er hábjargræðistími Icelandair félagsins okkar. Þið sem getið hlaupið undir bagga og stutt við rekstur félagsins eruð áfram hvött til þess,“ sagði FÍA í fréttabréfi sínu. Mönnunarvandi í flugstjórnarklefa hefur síðustu vikur orðið valdur að því að fella hefur þurft niður tuttugu brottfarir frá Keflavíkurflugvelli.

Líkt og áður sagði hefur þó ekki verið boðað til næsta fundar í deilunni.

„Ég á ekki von á því að það verði fundur í deilunni fyrr en eftir helgina,“ segir Ástráður Haraldsson, ríkissáttasemjari.

Icelandair Flug

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið