Umferðin gengur hægt en stóráfallalaust fyrir sig Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar 2. apríl 2026 15:59 Vettvangur minniháttar áreksturs í Kópavogi. Vísir/Silja Umferðin hefur gengið stóráfallalaust fyrir sig að sögn umferðarlögreglumanns þrátt fyrir að kyngt hafi niður snjó undanfarnar klukkustundir. Ólafur Gunnar Heiðarsson hjá umferðardeild lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu segir að ofankoman hafi haft einhver áhrif en aðallega þau að umferðin gangi hægar fyrir sig en vanalega. Einhver umferðaróhöpp hafi komið upp en öll hafi þau verið minniháttar og engin slys orðið á fólki.