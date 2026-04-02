Vill vera lengi hjá „stórliðinu" Tottenham Valur Páll Eiríksson skrifar 2. apríl 2026 16:32 De Zerbi hlakkar til að takast á við nýtt verkefni hjá Tottenham. Steve Bardens/Getty Images Ítalinn Roberto De Zerbi hefur verk að vinna í Norður-Lundúnum sem nýr þjálfari Tottenham Hotspur. Hann segir heiður að starfa fyrir svo stórt félag. Tottenham hefur átt í tómu tjóni á leiktíðinni og vont varð verra eftir að Króatinn Igor Tudor tók við stjórnartaumunum af Thomasi Frank. Tudor var rekinn á dögunum eftir að hafa unnið aðeins einn leik af sjö, og fengið eitt stig í ensku úrvalsdeildinni. De Zerbi var ráðinn í hans stað í gær og hefur sjö leiki til að halda sæti Tottenham í ensku úrvalsdeildinni. Tottenham situr sem stendur úi 17. sæti, neðsta örugga sæti deildarinnar, einu stigi frá fallsvæðinu. De Zerbi segir heiður að taka við eins stóru félagi og Tottenham. „Ég er himinlifandi að taka við sem þjálfari þessa félags. Þetta er mér mikill heiður og ég er mjög stoltur að þjálfa liðið. Ég mun gefa mitt allra besta og vonast til að vera lengi hjá þessu stórliði," var haft eftir De Zerbi þegar hann var kynntur til leiks í gær. De Zerbi hefur tíu daga til að undirbúa sitt lið fyrir fyrsta leikinn undir hans stjórn. Tottenham mætir Sunderland 12. apríl næst komandi.