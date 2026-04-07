Sér­fræðingarnir svara: Albert synti gegn straumnum

Ingvi Þór Sæmundsson skrifar
Albert Brynjar Ingason telur að Íslandsmeistaratitilinn muni enda í Kópavoginum í lok móts.
Hvaða lið verður meistari í Bestu deild karla? Sérfræðingar Stúkunnar svara því.

Keppni í Bestu deild karla hefst föstudaginn 10. apríl þegar Íslandsmeistarar Víkings taka á móti Breiðabliki.

Í tilefni þess að það styttist óðum í fótboltasumarið fékk Vísir sérfræðinga Stúkunnar, þá Bjarna Guðjónsson, Albert Ingason, Baldur Sigurðsson og Halldór Árnason, til að svara fimm spurningum um Bestu deild karla.

Fimmta og síðasta spurningin sem þeir félagar fengu var, hverjir verða Íslandsmeistarar í sumar?

Klippa: Hvaða lið verður Íslandsmeistari?

Bjarni, Baldur og Halldór svöruðu allir að Víkingur yrði Íslandsmeistari annað árið í röð en Albert var á öðru máli.

Hann hefur trú á að Ólafur Ingi Skúlason geri Breiðablik að Íslandsmeisturum á sínu fyrsta heila tímabili sem þjálfari í efstu deild.

Svör sérfræðinganna við spurningunni má sjá í spilaranum hér fyrir ofan.

