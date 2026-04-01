Íslenski boltinn

Segja hann koma úr efstu deild í Litháen en hann féll úr B-deildinni

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Myles Veldman er himinlifandi með að vera kominn í Valsbúninginn eins og sést á þessari mynd. 
Valur tilkynnti um komu hins 22 ára gamla hollenska varnarmanns Myles Veldman í gærkvöldi en Valsmenn virðast þó ekki vera með það á hreinu í hvaða deild hann var að spila áður en hann kom á Hlíðarenda.

Myles er sagður vera kraftmikill vinstri fótar leikmaður með bakgrunn úr akademíum í Hollandi.

Í frétt á miðlum Vals kemur fram að hann hafi síðast leikið í efstu deild í Litháen. „Með komu hans bætast við leikmannahóp okkar bæði gæði og fagmennska á háu stigi,” segir í fréttinni.

Þarna fara Valsmenn ekki alveg með rétt mál því Myles var ekki að spila í efstu deild í Lithán heldur í litháensku B-deildinni með liði Nevėzis. Sú deild heitir I Lyga en efsta deild í landinu heitir Toplyga.

Fjórtán sætum neðar en Ísland

Efsta deild í Litháen er í 46. sæti í Evrópu samkvæmt styrkleikaröðun hjá Knattspyrnusambandi Evrópu og því mun neðar en íslenska Besta deildin sem er í 32. sæti eða fjórtán sætum ofar.

Myles skoraði tvö mörk í fjórtán leikjum með Nevězis sem endaði í næstsíðasta sæti og féll úr B-deildinni. Hann spilaði því með öðru af lélegustu liðunum í B-deildinni.

Myles endaði þó að skora tvö mörk í lokaleiknum sem Nevězis vann en náði þó ekki að bjarga sér frá falli.

Liðið sem hann spilaði með er því orðið C-deildarlið í dag. Liðið vann aðeins sjö af þrjátíu leikjum og var með -26 mörk í markatölu.

Hefur heillað þjálfarateymið

„Við erum virkilega ánægð með að fá Myles til Vals. Frá fyrsta degi hefur hann heillað þjálfarateymið, ekki aðeins með tæknilegum gæðum heldur einnig með frábærum karakter. Hann er vinnusamur, mikill fagmaður og fellur fullkomlega að þeirri menningu sem við erum að byggja upp hjá félaginu,” sagði Gareth Owen, tæknistjóri Vals, í viðtali á miðlum félagsins.

„Myles mun bæta miklum gæðum við hópinn. Hann er með frábæran vinstri fót sem verður mikilvægt vopn fyrir okkur, bæði í uppspili og í því að skapa færi fram á við. Við hlökkum til að sjá hann í treyju Vals og erum viss um að stuðningsmennirnir okkar munu taka vel á móti honum,” sagði Owen.

