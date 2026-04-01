Innlent

Segja Skúla Tómas hafa hneppt móður þeirra í „lyfja­fjötra“

Kjartan Kjartansson skrifar
Skúli Tómas Gunnlaugsson hefur starfað á Landspítalanum frá því að hann var sakaður um alvarleg mistök í starfi á Heilbirgðisstofnun Suðurnesja.
Skúli Tómas Gunnlaugsson hefur starfað á Landspítalanum frá því að hann var sakaður um alvarleg mistök í starfi á Heilbirgðisstofnun Suðurnesja.

Börn konu sem lést á Heilbrigðisstofnun Suðurnesja saka Skúla Tómas Gunnlaugsson lækni um að hafa hneppt hana í „lyfjafjötra“. Sérfræðingar hafi úrskurðað að konan hafi fengið lífslokameðferð sem ekki hafi verið forsendur fyrir.

Héraðssaksóknari ákærði í fyrradag Skúla Tómas fyrir manndráp af ásetningi vegna andláts Dönu Jóhannsdóttur á Heilbrigðisstofnun Suðurnesja árið 2019. Rannsókn á andlátum fimm annarra sjúklinga var felld niður.

Börn Dönu, sem kvörtuðu til landlæknis undan meðferðinni sem hún fékk, segja í yfirlýsingu sem þau sendu fjölmiðlum í morgun að dánarorsök hennar hafi verið fjölkerfabilun sem hafi verið „fyrirsjáanleg afleiðing af því að hneppa manneskju í lyfjafjötra“. Þeir hafi valdið því að hún gæti ekki borið sig eftir næringu og vökva.

„Þvættingur“ að málið sé flókið

Kalla þau ummæli Skúla Tómasar um að erfitt hafi verið fyrir ákæruvaldið að átta sig á málinu vegna þess að það snerist um flókin læknisfræðileg atriði „þvætting“.

Vísa þau til niðurstaðna dómkvaddra matsmanna við rannsóknina um að ekki hafi verið forsendur til að Dana hlyti lífslokameðferð á heilbrigðisstofnuninni heldur hefði hún átt að fá líknarmeðferð. Verklagi hefði ekki verið fylgt um meðferðina.

Lyfjameðferðin sem Dana fékk hefði ekki verið eðlileg með tillit til ástands hennar og sjúkdómsgreiningar.

Óháður sérfræðingur sem var fenginn til að leggja mat á málið þegar landlæknir skoðaði það hafi einnig talið að ekki hefðu verið forsendur fyrir lífslokameðferð.

„Tveir dómkvaddir matsmenn komust einnig að þeirri niðurstöðu að sú meðferð sem hún fékk í síðustu legu sinni á HSS hafi borið einkenni lífslokameðferðar sem ekki voru forsendur fyrir. Að kröfu Skúla voru þeir látnir endurskoða matsgerðina og komust þá aftur að sömu niðurstöðu,“ segir í yfirlýsingunni sem þau Beggi Dan Gunnarsson, Borghildur B. Hauksdóttir, Eva Hauksdóttir og Hugljúf Dan Jensen skrifa undir.

Landspítalinn Heilbrigðismál Lögreglumál Dómsmál Læknamistök á HSS

Tengdar fréttir

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið