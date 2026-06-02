Bein út­sending: Kynna fast­eigna­mat ársins 2027

Árni Sæberg skrifar
Jónas Atli Gunnarsson er hagfræðingur hjá HMS og stýrir kynningarfundinum. Vísir/Einar

HMS kynnir helstu niðurstöður úr fyrirhuguðu fasteignamati fyrir árið 2027 á opnum fundi í Borgartúni 21 þriðjudaginn 2. júní klukkan 11:00. Beina útsendingu frá fundinum má sjá á Vísi.

HMS endurmetur lögum samkvæmt skráð matsverð allra fasteigna á Íslandi árlega og kynnir niðurstöðurnar fyrir öllum sveitarfélögum og eigendum fasteigna. Fyrirhugað fasteignamat mun taka gildi þann 31. desember á þessu ári og verður það notað til að reikna út fasteignagjöld fyrir árið 2027.

Dagskrá kynningarfundarins er eftirfarandi:

  • Opnun fundar, Jónas Atli Gunnarsson, fundarstjóri
  • Ávarp ráðherra, Ragnar Þór Ingólfsson, félags- og húsnæðismálaráðherra
  • Kynning fasteignamats 2027, Hugrún Ýr Sigurðardóttir, teymisstjóri fasteigna hjá HMS
  • Brunabótamat í samhengi fasteignamats og fasteignaviðskipta, Tryggvi Már Ingvarsson, framkvæmdastjóri fasteignasviðs hjá HMS
  • Fasteignamat: mikilvægt tæki fyrir fjármálastofnanir, Benedikt Gíslason, bankastjóri Arion banka
  • Fasteignamat sem akkeri markaðarins, Monika Hjálmtýsdóttir, formaður Félags fasteignasala

