Bein útsending: Kynna fasteignamat ársins 2027 Árni Sæberg skrifar 2. júní 2026 10:32 Jónas Atli Gunnarsson er hagfræðingur hjá HMS og stýrir kynningarfundinum. Vísir/Einar HMS kynnir helstu niðurstöður úr fyrirhuguðu fasteignamati fyrir árið 2027 á opnum fundi í Borgartúni 21 þriðjudaginn 2. júní klukkan 11:00. Beina útsendingu frá fundinum má sjá á Vísi. HMS endurmetur lögum samkvæmt skráð matsverð allra fasteigna á Íslandi árlega og kynnir niðurstöðurnar fyrir öllum sveitarfélögum og eigendum fasteigna. Fyrirhugað fasteignamat mun taka gildi þann 31. desember á þessu ári og verður það notað til að reikna út fasteignagjöld fyrir árið 2027. Dagskrá kynningarfundarins er eftirfarandi: Opnun fundar, Jónas Atli Gunnarsson, fundarstjóri Ávarp ráðherra, Ragnar Þór Ingólfsson, félags- og húsnæðismálaráðherra Kynning fasteignamats 2027, Hugrún Ýr Sigurðardóttir, teymisstjóri fasteigna hjá HMS Brunabótamat í samhengi fasteignamats og fasteignaviðskipta, Tryggvi Már Ingvarsson, framkvæmdastjóri fasteignasviðs hjá HMS Fasteignamat: mikilvægt tæki fyrir fjármálastofnanir, Benedikt Gíslason, bankastjóri Arion banka Fasteignamat sem akkeri markaðarins, Monika Hjálmtýsdóttir, formaður Félags fasteignasala Fundinn má sjá í spilaranum hér að neðan: Fasteignamarkaður Húsnæðismál Mest lesið Fleiri bitnir af hundunum Innlent Deiliskipulag við Suðurlandsbraut, sundlaugar og fánar efst á dagskránni Innlent Sex úr sömu fjölskyldu skotnir til bana Erlent Vilja eyða óvissunni um bein Jónasar Innlent Báðu um að fá að grafa upp Jónas Hallgrímsson Innlent Brotist inn í Reykjabú og annað „manifestó“ skilið eftir Innlent Enn ekkert spurst til Hákonar Innlent Skaðabótasjóður Trumps í hættu Erlent Flugeldaverksmiðja sprakk í loft upp Erlent Breyta hlaupaleiðum í Reykjavíkurmaraþoninu Innlent Fleiri fréttir „Þetta er mikið áfall fyrir okkur fjölskylduna“ Nýtt og mikið golfsvæði í Hafnarfirði komið á veg Bein útsending: Kynna fasteignamat ársins 2027 Brotist inn í Reykjabú og annað „manifestó“ skilið eftir Breyta hlaupaleiðum í Reykjavíkurmaraþoninu Vilja eyða óvissunni um bein Jónasar Deiliskipulag við Suðurlandsbraut, sundlaugar og fánar efst á dagskránni Báðu um að fá að grafa upp Jónas Hallgrímsson Lítið breyst á fimmtán árum Flugmenn lagt fram fleytilausn og staðan sögð erfið Höggið verði mikið fyrir ríkisstjórnina segi þjóðin nei Engar vísbendingar um kvikusöfnun en ríflega sjö hundruð skjálftar Fleiri bitnir af hundunum Hagsmunir barna ágætlega tryggðir í „bagalegu óyndisúrræði“ „Þá þurfum við að gera miklu betur“ Flokkur fólksins mælist utan þings Skortur á aðstoð, mótmæli og höggstaður á ríkisstjórn Enn ekkert spurst til Hákonar Stærsti skjálfti á svæðinu síðan 2022 Mótmælendur trufluðu þingfund Má heita Freyjó og Sifjar en ekki Mikhael „Það þarf kjark til að viðurkenna mistök“ Myndataka í lágloftunum vekur athygli Grunaður barnaníðingur í varðhaldi á grundvelli almannahagsmuna Syngjandi dúx Snarpur skjálfti fannst á höfuðborgarsvæðinu Vaknaði við hávaða og raddir úr næsta herbergi Segir Ragnar Þór afhjúpa vanþekkingu á skólastarfi Flugmaður hjá Icelandair opnar bókhaldið „Andrúmsloftið er þungt og það eru allir slegnir“ Sjá meira