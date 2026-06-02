Rannsóknarnefnd mun skoða aðstæður barna á einkaheimilum Sunna Sæmundsdóttir skrifar 2. júní 2026 11:37 Kristrún Frostadóttir, forsætisráðherra. vísir/Ívar Fannar Ríkisstjórnin samþykkti í morgun frumvarp um skipan rannsóknarnefndar sem mun kanna aðstæður barna sem voru vistuð á einkaheimilum fyrir tilstuðlan stjórnvalda. Forsætisráðherra segir standa til að leggja fram frumvarp um sanngirnisbætur í haust. Á síðustu árum hefur aðbúnaður barna sem hafa verið vistuð á ýmsum opinberum heimilum verið skoðaður og margar svartar skýrslur litið dagsins ljós. Í kjölfar þess að menn sem voru vistaðir sem börn á Bakkakoti stigu fram í Kveik í upphafi ársins og lýstu grófu ofbeldi á heimilinu hófst vinna við frumvarp um rannsókn á aðstæðum barna á einkaheimilum. Frumvarp um stofnun rannsóknarnefndar sem mun skoða aðstæður barna sem voru vistuð á slíkum heimilum fyrir tilstilli stjórnvalda var samþykkt í ríkisstjórn í morgun. „Núna erum við búin að leggja til að rannsóknarnefnd verði skipuð sem á að gera úttekt á stöðu barnaverndarkerfisins frá 1947 til 2002 og getur þá skapað aðstæður í öruggu rými fyrir einstaklinga að segja sínar sögur og gera síðan úttekt á því," segir Kristrún Frostadóttir, forsætisráðherra. Langt tímabil er undir og nefndin fær heimild til þess að starfa í að minnsta kosti þrjú ár. „Við vitum ekki hvort það þurfi að framlengja þá vinnu miðað við magn upplýsinga sem gæti borist. Við gerum ráð fyrir að þau muni taka fyrir Bakkakotsmálið en það verða fleiri mál undir." Kristrún gerir ráð fyrir að annað frumvarp er kveður á um sanngirnisbætur verði lagt fram í haust. „Þá geta allir þeir sem hafa orðið fyrir, eða telja sig hafa orðið fyrir, miska af hálfu hins opinbera sem börn sótt um. Það þarf ekki að hafa farið fram opinber rannsókn til þess að þú eigir rétt á slíkum bótum en það er annað frumvarp." Þegar Bakkakotsmálið kom upp ákvað ríkisstjórnin einnig að bjóða þeim sem voru vistaðir á heimilinu sálfræði- og áfallaaðstoð. Kristrún segir það hafa gefist vel. „Það hafa átt sér stað skimanir á Landspítala sem hafa síðan leitt til þess að fólki er vísað í langvarandi meðferð. Mér skilst að það hafi gengið ágætlega og þetta verður mögulega grunnur að frekari úrræðum sem við leggjum til samhliða sanngirnisbótafrumvarpinu, vegna þess að við vitum að þó að fjárhagur skipti máli, skiptir andleg heilsa og félagslegur stuðningur líka máli," segir Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra. Mál fósturbarna á Bakkakoti Vistheimili Ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur