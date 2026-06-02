Fyrsti fundur borgarstjórnar, ný rannsóknarnefnd og bein Jónasar Smári Jökull Jónsson skrifar 2. júní 2026 11:45 Hádegisfréttir Bylgjunnar hefjast á slaginu 12. Fyrsti fundur nýrrar borgarstjórnar Reykjavíkur hefst í hádeginu. Í hádegisfréttum Bylgjunnar verðum við í beinni útsendingu frá ráðhúsi Reykjavíkur þar sem fréttamaður okkar Bjarki Sigurðsson mun ræða við borgarfulltrúa. Lítið þokast í kjaradeildum Icelandair og Félags íslenskra atvinnuflugmanna og enginn fundur hefur verið boðaður í deilunni. Við förum yfir stöðu mála í fréttum. Ríkisstjórnin samþykkti í morgun frumvarp um skipan rannsóknanefndar sem kanna á aðstæður barna sem vistuð voru á einkaheimilum fyrir tilstuðlan stjórnvalda. Rætt verður við Kristrúnu Frostadóttur forsætisráðherra í fréttatímanum sem einnig ræðir frumvarp um sanngirnisbætur sem unnið er að. Hópur sem vinnur að kvikmynd um ævi Jónasar Hallgrímssonar hefur óskað eftir að fá að grafa upp bein hans til að skera úr um uppruna þeirra. Rætt verður við fjölmiðlakonuna Elínu Hirst í hádegisfréttum sem segir sögur hafa verið á kreiki lengi og að mikilvægt sé að leiða málið til lykta. Rússar gerðu umfangsmiklar árásir á Úkraínu í nótt og þá er ný ríkisstjórn að fæðast í Danmörku. Í íþróttunum verður farið yfir þjálfaraleit Liverpool landslið sem undirbúa sig fyrir heimsmeistaramótið í knattspyrnu. Klippa: Hádegisfréttir Bylgjunnar 2. júní 2026