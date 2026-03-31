Lögmenn mannsins sem grunaður er um að hafa skotið Charlie Kirk til bana hafa beðið um að fyrirtöku í málinu gegn honum verði frestað um hálft ár. Segjast þeir þurfa tíma til að fara betur yfir sönnunargögn sem tengjast lífsýnum sem fundust á rifflinum sem talinn er hafa verið notaður.
Þá halda þeir því einnig fram að rannsakendum hafi ekki tekist að staðfesta með afgerandi hætti að byssukúlan sem banaði Kirk hafi komið úr byssunni sem talið er að hafi verið notuð.
Charlie Kirk, sem var áhrifamikill áhrifavaldur á hægri væng stjórnmála Bandaríkjanna, var skotinn til bana á viðburði í háskóla í Utah í Bandaríkjunum í september í fyrra. Tyler Robinson var svo handtekinn og ákærður fyrir að hafa myrt Kirk, sem tengdist fjölskyldu Donalds Trump, forseta, vinaböndum.
Talið er að Robinson hafi myrt Kirk vegna pólitískra skoðana hans og ætla saksóknarar að fara fram á dauðarefsingu.
Í samtali við sambýliskonu sína, trans konu sem hann var í sambandi með, játaði Robinson að hafa myrt Kirk, samkvæmt ákærunum gegn honum.
Í frétt NBC News segir að lögmenn Robinsons segi í frestunarbeiðni til dómara að þeir hafi fengið bráðabirgðaskýrslu frá rannsakendum löggæslustofnunarinnar ATF þar sem fram komi að greining hafi ekki getað staðfest að byssukúlan sem banaði Kirk hafi komið úr gömlum þýskum riffli sem Robinson er talinn hafa skotið Kirk með.
Umrædd greining ku snúa að því að bera saman rákir á byssukúlunni við rákir á aðrar kúlur sem skotið hefur verið úr sömu byssu.
Niðurstöður greiningar ATF hafa ekki verið opinberaðar og þá liggja ekki fyrir upplýsingar um ástand kúlunnar.
Það að ekki hafi tekist að sannreyna að kúlan hafi komið úr umræddri byssu með greiningu á rákum þýðir ekki að kúlunni hafi ekki verið skotið úr byssunni. Blýkúlur afmyndast oftar en ekki verulega við að hæfa eitthvað og brotna jafnvel upp í fjölmörg brot sem getur gert greiningu erfiða eða ómögulega.
Önnur greining mun vera yfirstandandi hjá Alríkislögreglu Bandaríkjanna (FBI).
Lögmenn Robinsons segjast mögulega vilja nota þessar upplýsingar til að hreinsa skjólstæðing þeirra af sök þegar fyrirtakan fer fram.
Þeir segjast einnig þurfa tíma til að fara yfir gögn sem tengjast lífsýnum sem fundust á byssunni og skotfærum úr henni. Saksóknarar segja að lífsýni úr Robinson hafi fundist á byssunni og á skothylkjum sem fundust með henni.
Verjendurnir segja þó að lífsýni úr fleirum hafi fundist á byssunni og að þau þurfi frekari tíma til greiningar.
