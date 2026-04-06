„Finnst Valur ekki vera þannig klúbbur" Ingvi Þór Sæmundsson skrifar 6. apríl 2026 11:01 Valur endaði í 2. sæti Bestu deildar karla í fyrra en var tólf stigum á eftir Íslandsmeisturum Víkings. vísir/diego Baldur Sigurðsson, sérfræðingur Stúkunnar, er spenntur að sjá hvaða áhrif breytingar hjá Val hafa á liðið. Honum finnst Valsmenn þó ekki jafn stórhuga og áður og segir það miður. Val er spáð 6. sæti Bestu deildar karla í árlegri spá íþróttadeildar Vísis og Sýnar. Valsmenn enduðu í 2. sæti í deild og bikar á síðasta tímabili. Að því loknu skiptu þeir um þjálfara, létu Srdjan Tufegdzic fara og réðu Hermann Hreiðarsson í hans stað. Um leið tilkynntu Valsarar um stefnubreytingu í leikmannamálum og framtíðarsýn félagsins. „Ef þú spyrð mig persónulega með Val sýnist mér þeir ekkert vera að stefna á neinn titil. Fyrir mig sem aðdáanda knattspyrnu vil ég bara sjá sem flest lið stefna á titilinn og fá spennu og baráttu þar. Eins og staðan er núna sé ég þá ekki á neinn hátt berjast um einhvern titil," sagði Baldur er hann var beðinn um að rýna í lið Vals. Klippa: Besta-spáin 2026 - 6. sæti „Verkefnið sem slíkt, ef það gengur upp hjá þeim, mun væntanlega taka einhver ár ef þeir ætla að fara í einhverja enduruppbyggingu og koma með fleiri yngri leikmönnum inn og þannig. Það er ekkert út á það að setja. Mér finnst bara Valur ekki vera þannig klúbbur. En ef það gengur upp skal ég svo sem éta sokkinn minn og viðurkenna það eftir kannski 2-3 ár. En fyrir þetta tímabil hef ég áhyggjur af þeim og ég held að það sé eðlilegt af því við höfum ekkert séð almennilega í vetur hvar þeir eru að fara að bjóða okkur upp á." Hvað erum við að fara að sjá frá þeim? Baldur segir að sterkasta byrjunarlið Vals innihaldi þekktar stærðir og það sé sterkt. „Mig grunar nú samt að þegar við sjáum þá í fyrsta leik að þá munum við sjá kunnugleg nöfn. Þeir eru með sterkt byrjunarlið og öfluga leikmenn með reynslu. Þetta er alveg topp sex byrjunarlið. Þegar meiðslin fara að koma og álagið kemur inn verður gríðarlega fróðlegt og gríðarlega áhugavert að sjá hvað hérna Valur er að fara að bjóða okkur upp á í sumar," sagði Baldur. „Hvernig blandan verður, hvernig leikstíllinn þeir eru að fara að spila og allt þetta. Hvað erum við að fara að sjá frá þeim? En ég er svekktur að þeir ætli ekki að fara inn í þetta hugarfar og hafa ekki verið að gefa það út að þeir ætli sér að berjast um einhvern titil." Valur fær Þór í heimsókn í 1. umferð Bestu deildarinnar klukkan 17:00 sunnudaginn 12. apríl.