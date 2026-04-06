Besta-spáin 2026: Stórar spurningar

Íþróttadeild Vísis og Sýnar spáir Val 6. sæti Bestu deildar karla í sumar. Íþróttadeild Vísis og Sýnar spáir að venju fyrir um gengi liðanna í Bestu deild karla með árlegri spá sinni fyrir mótið. Keppni í deildinni hefst með leik Íslandsmeistara Víkings og Breiðabliks föstudaginn 10. apríl. Íþróttadeild spáir Val 6. sæti Bestu deildarinnar í sumar og liðið detti niður um fjögur sæti frá síðasta tímabili. Valsmenn fengu silfrið í deild og bikar í fyrra en samt var einhvern veginn enginn sáttur á Hlíðarenda. Valur byrjaði tímabilið nokkuð rólega en fór á mikið flug eftir að Srdjan Tufegdzic fann réttu byrjunarliðsblönduna. Tómas Bent Magnússon átti óvænta og sterka innkomu í Valsliðið sem vann níu af ellefu leikjum sínum á kafla í Bestu deildinni og komst auk þess í bikarúrslit. Valur tapaði hins vegar síðasta leik sínum fyrir bikarúrslitaleikinn, 4-1 fyrir ÍBV, og laut svo í lægra haldi fyrir Vestra á Laugardalsvelli, 1-0. Það var vont að tapa bikarúrslitaleiknum en jafnvel enn verra að Patrick Pedersen sleit hásin í honum. Daninn var þá langmarkahæstur í Bestu deildinni og nýbúinn að slá markamet Tryggva Guðmundssonar í efstu deild. Þá hafði Valur einnig selt Tómas Bent til Hearts í Skotlandi og ekki fengið neinn í staðinn og Frederick Schram meiðst. Valur missti toppsæti Bestu deildarinnar til Víkings fyrir skiptinguna og í úrslitakeppninni var allur vindur úr Valsmönnum. Þeir unnu aðeins einn leik þar og enduðu tólf stigum á eftir Víkingum. grafík/bjarki Það kom ekki mörgum á óvart að Túfa skyldi ekki vera áfram með Val en enn óvæntara var að Hermann Hreiðarsson væri ráðinn í hans stað. Eyjamaðurinn var nálægt því að koma HK upp í Bestu deildina í fyrra en árangur hans sem þjálfara í efstu deild er misjafn. Valsmenn tilkynntu einnig um breytta stefnu undir stjórn tæknilega ráðgjafans Gareths Owen. Nú skyldi leikmannahópurinn yngdur upp og stórir samningar eldri leikmanna heyra sögunni til. Sigurður Egill Lárusson og Aron Jóhannsson tóku hatt sinn og staf og Marius Lundemo fór aftur til Noregs. grafík/bjarki Fara þarf langt aftur í tímann til að finna vetur þar sem Valur lét jafn lítið að sér kveða á félagaskiptamarkaðnum og núna. Dagur Orri Garðarsson, markahæsti leikmaður HK í fyrra, er kominn á Hlíðarenda sem og hinn ungi Kristófer Dagur Arnarsson. Valur náði svo í Ingimar Torbjörnsson Stöle frá KA og fyrir skömmu bættist hollenski vinstri bakvörðurinn Myles Veldman við hópinn. Valsmenn hafa ekki spilað oft á sínu sterkasta liði í vetur og því ríkir talsverð óvissa með hvar Hlíðarendapiltar standa skömmu fyrir mót. Þeir eru þó enn með reyndan og sterkan hóp og þegar flautað verður til leiks í Bestu deildinni verða nöfnin í byrjunarliðinu eflaust flestum kunn. grafík/bjarki Pedersen er enn að jafna sig á meiðslum og í fjarveru hans mun mæða enn meira á Tryggva Hrafni Haraldssyni og Jónatani Inga Jónssyni. Sá fyrrnefndi spilaði mjög vel í fyrra - skoraði ellefu mörk og lagði upp níu - en sá síðarnefndi náði ekki alveg sömu hæðum og tímabilið 2024. Jónatan er þó einn allra besti kantmaður deildarinnar og illviðráðanlegur þegar hann er uppi á sitt besta. Þá vonast Valsmenn væntanlega eftir meira og stöðugra framlagi frá Lúkasi Loga Heimissyni. Valur skoraði flest mörk allra liða í Bestu deildinni í fyrra en stærsta verkefni Hermanns verður að laga varnarleikinn. Valsmenn fengu á sig 46 mörk á síðasta tímabili og héldu aðeins þrisvar sinnum hreinu í 27 deildarleikjum. Valur er þriðja félagið sem Hermann Hreiðarsson stýrir í efstu deild. Áður þjálfaði hann ÍBV í tvígang og Fylki.vísir/bjarni Þrátt fyrir stefnubreytingu gefa Valsmenn engan afslátt af árangri. Frá því þeir komu aftur upp í efstu deild fyrir tímabilið 2005, eftir nokkur ár af deildaflakki, hafa Valsarar verið stórhuga og ávallt stefnt á toppinn. Þeir hafa fjórum sinnum orðið Íslandsmeistarar og þrisvar sinnum bikarmeistarar undanfarna tvo áratugi. Þegar horft er til Vals eru spurningarnar fyrir tímabilið stórar og aðkallandi. Geta Valsmenn áfram sett stefnuna á toppinn þrátt fyrir að hópurinn sé á pappír veikari en í fyrra og Patrick enn frá? Hversu mikil verður þolinmæðin ef Valur byrjar illa? Og hversu langt eru Valsarar tilbúnir að ganga í breytingunum sem þeir hafa boðað? Svörin við því fást væntanlega á næstu mánuðum. 