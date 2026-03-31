Stjórnvöld í Kína hyggjast setja lög til að sporna við því að fjölskyldur fjárfesti í íbúðum til að geyma ösku ástvina sinna fremur en að koma hinum jarðnesku leyfum fyrir í þar til gerðum grafreit.
Samkvæmt lögunum verður óheimilt að nota íbúðarhúsnæði til að geyma ösku og þá verður óheimilt að reisa grafhýsi eða grafa líkamsleifar annars staðar en í opinberum grafreitum.
Lögin taka gildi í vikunni en næstkomandi sunnudag halda Kínverjar Qingming-hátíðina, þar sem þeir heimsækja grafir ástvina sinna, hreinsa til í kringum þær og færa táknrænar fórnir.
Tilgangur lagasetningarinnar er að koma í veg fyrir að landsmenn fjárfesti í svokölluðum „guhui fang“; „beinaöskuíbúðum“. Um er að ræða íbúðir sem fjölskyldur fjárfesta í til að nota sem geymslu fyrir ösku liðinna kynslóða, sem skreyttar er kertum og öðru tilheyrandi til að skapa hátíðlega stemningu.
Guhui fang hafa notið vaxandi vinsælda sökum öldrunar þjóðarinnar og takmörkuðum og dýrum plássum í grafreitum stórborga landsins.
Útfararkostnaður er hæstur í Japan og næsthæstur í Kína en á sama tíma lækkaði íbúðaverð í Kína um 40 prósent á árunum 2021 til 2025. Þá spilar einnig inn í að grafreitir eru aðeins leigðir út til 20 ára en öllum íbúðum fylgir 70 ára notkunarréttur.
Netverjar í Kína eru nú sagðir velta vöngum yfir því hvernig yfirvöld hyggjast framfylgja banninu. „Ætla þeir að setja GPS tæki á hvert einasta duftker?“ spyr einn, samkvæmt Guardian.