Mannréttindasamtökin Transitional Justice Working Group (TJWG) segja aftökum hafa fjölgað verulega í Norður-Kóreu á meðan kórónuveirufaraldurinn stóð yfir. Samkvæmt nýrri skýrslu voru að minnsta kosti 153 teknir af lífi á árunum 2020 til 2024, samanborið við 44 á árunum 2015 til 2019.
Samkvæmt BBC fjölgaði aftökunum eftir að stjórnvöld í Norður-Kóreu lokuðu landamærum sínum vegna faraldursins, eftir að hafa fækkað á árunum áður vegna þrýstings frá alþjóðasamfélaginu.
Flest brotanna sem leiddu til aftöku tengdust trú, hjátrú eða neyslu erlendrar menningar. Svokallaður K-pop kúltur, suðurkóresk popptónlist og sjónvarpsþættir, er bannaður í Norður-Kóreu og íbúar hafa sætt hörðum viðurlögum fyrir að neyta efnisins.
Fregnir bárust meðal annars af því árið 2024 að tveir táningar hefðu verið dæmdir til tólf ára erfiðisvinnu fyrir að horfa á og dreifa sjónvarpsþáttum frá Suður-Kóreu.
Samkvæmt TJWG voru samtals 358 teknir af lífi árunum 2011 til 2024, þar af 70 prósent fyrir opnum tjöldum. Flestir voru skotnir til bana.