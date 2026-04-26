Erlent

Myndir: Upp­lausn á blaðamannamóttöku

Sólrún Dögg Jósefsdóttir skrifar
Móttakan átti að sögn Trump að sameina þingmenn beggja flokka og fjölmiðla.
Móttakan átti að sögn Trump að sameina þingmenn beggja flokka og fjölmiðla. AP

Skýrari mynd er komin af atviki á Hilton-hótelinu í Washington í gærkvöldi þegar vopnaður maður hleypti af skotvopni og ógnaði gestum sem þar sóttu móttöku. Donald Trump Bandaríkjaforseti, Melania Trump forsetafrú og JD Vance varaforseti voru meðal annarra flutt í snarhasti út af viðburðinum. 

Hinn 31 árs gamli Cole Tomas Allen var handtekinn á staðnum í tengslum við málið. Samkvæmt upplýsingum frá lögreglu var hann gestur á Hilton-hótelinu í Washington og bar bæði skotvopn og eggvopn þegar lögregla handtók hann. 

Allen er sagður hafa tjáð lögreglu að árásin hafi beinst að embættismönnum tengdum Donald Trump.

CBS greinir frá því að Allen starfi sem aðstoðarkennari í borginni Torrance í Kaliforníu og sé með háskólapróf frá California Institute of Technology. 

Fyrirhugað er að leggja fram ákæru á hendur honum á morgun. 

Þjóðsöngurinn sunginn meðan allt lék með kyrrum kjörum. EPA
Weijia Jiang, sjónvarpsfréttakona á CBS, sat Trump á vinstri hönd. EPA
Öryggisverðir skjóta sér fram fyrir forsetahjónin eftir að skothvellir heyrast. Samkvæmt umfjöllun CBS heyrðust 5-8 skothvellir. AP
Forsetinn teymdur á brott af öryggisvörðum. Einhverjir gestur földu sig undir borði og brothljóð heyrðust í salnum.AP
Stuttan tíma tók að yfirbuga árásarmanninn. Hann er sagður hafa tjáð lögreglu að árásin hafi beinst að bandamönnum Trump. EPA
Gestir taka á rás. AP
Ekki er vitað til þess að nokkur hafi slasast alvarlega. Árásarmanninum tókst að skjóta að einum öryggisverði en honum varð ekki meint af þar sem hann klæddist skotheldu vesti.AP
Mikill viðbúnaður var á staðnum. AP
Blaðamannafundur var haldinn í Hvíta húsinu síðar um kvöldið. Þar sagði Trump að á sinn hátt hafi viðstaddir, þingmenn Demókrata og Repúblikana ásamt blaðamönnum, verið sameinaðir andspænis ógninni.AP
Boðað verður til annars kvöldverðar innan þrjátíu daga.AP

Bandaríkin Donald Trump Skotárásir í Bandaríkjunum

