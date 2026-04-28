Kölluð út á efsta forgangi þegar tveir féllu útbyrðis Eiður Þór Árnason skrifar 28. apríl 2026 22:34 Mennirnir eru sagðir heilir á húfi. Vísir/vilhelm Tveir féllu útbyrðis á Kópaskeri síðdegis í dag þegar bátur þeirra tók inn sjó og fór að sökkva í höfninni. Vel gekk að koma mönnunum í land og voru sjúkrabílar afturkallaðir þegar ljóst var að þeir voru heilir á húfi. Þetta segir Jón Þór Víglundsson, upplýsingafulltrúi Slysavarnafélagsins Landsbjargar, í samtali við fréttastofu. Mönnunum hafi verið bjargað í land með aðstoð sæþotu (e. jetski). Björgunarskipið Gunnbjörg á Raufarhöfn, björgunarbáturinn Villi Páls á Húsavík og Björgunarsveitin Núpar á Kópaskeri voru kölluð út á efsta forgangi rétt upp úr klukkan 17 í dag þegar tilkynning barst um atvikið. Innan við klukkustund síðar var búið að afturkalla útkallið þegar mennirnir voru komnir í land, að sögn Jóns. Hann hafði ekki frekari upplýsingar um bátinn eða ástand hans. Veistu meira um málið? Sendu okkur fréttaskot nafnlaust eða undir nafni hér. Norðurþing Björgunarsveitir