Repúblikanar fylgja Trump: Árásin sögð sýna nauðsyn þess að klára veislusalinn Samúel Karl Ólason skrifar 28. apríl 2026 10:55 Trump lét rífa austurálfu Hvíta hússins fyrir veislusalinn en dómari hefur sagt að svo virðist sem að forsetinn hafi með því stigið langt út fyrir valdsvið sitt. AP/Julia Demaree Nikhinson Þingmenn Repúblikanaflokksins hafa á undanförnum dögum stigið fyrir framan fjölda myndavéla og hljóðnema til að lýsa því yfir að Bandaríkjunum sé nauðsynlegt að klára að reisa veislusal Donalds Trump við Hvíta húsið. Skotárásin á kvöldverði samtaka fréttamanna í Hvíta húsinu um helgina staðfesti þá nauðsyn. Nokkrum klukkustundum eftir árásina á laugardaginn steig Trump í pontu og sagði nauðsynlegt að klára veislusalinn sem fyrst. Repúblikanar hafa margir tekið undir það. Dómari stöðvaði framkvæmdirnar, að mestu, í lok marsmánaðar. Hann sagði þá að vinna við veislusalinn mætti ekki halda áfram án þess að þingið veitti framkvæmdunum blessun sína. Var það eftir að verndarsamtök í Washington DC höfðuðu mál gegn ríkisstjórninni. Sjá einnig: Ákærður fyrir banatilræði við Trump Þá sagði dómarinn, sem var skipaður í embætti af George W. Bush, að Trump virtist hafa farið langt út fyrir valdsvið sitt með því að láta rífa austurálmu Hvíta hússins og reisa veislusal þar í staðinn. „Forseti Bandaríkjanna er umráðamaður Hvíta hússins fyrir forsetafjölskyldur framtíðarinnar. Hann er hins vegar ekki eigandi hússins,“ sagði dómarinn. Framkvæmdir við byrgi og aðra aðstöðu neðanjarðar undir veislusalnum máttu þó halda áfram. Meðal annars hafa þingmenn kallað eftir því að þingið stigi inn í og ryðji tálma úr vegi Trumps þegar kemur að veislusalnum og veiti jafnvel fjármunum til framkvæmdarinnar. Trump hét því upprunalega að veislusalurinn myndi ekki kosta ríkið, heldur yrðu framkvæmdirnar fjármagnaðar með fjárveitingum frá auðugum Bandaríkjamönnum. Þó nokkrir þingmenn hafa, samkvæmt New York Times, sagst ætla að leggja fram frumvarp um veislusalinn á komandi dögum. Þeirra á meðal er Lindsey Graham, náinn bandamaður Trumps, sem sagðist þegar hafa lagt fram frumvarp um að veita fjögur hundruð milljónir dala til framkvæmdanna. Það væri nauðsynlegt fyrir Bandaríkin að klára veislusalinn sem fyrst. Graham sagði að árásin á kvöldverðinum á laugardaginn, sem fór fram á hóteli í Washington DC, hefði sýnt fram á að Bandaríkin ættu við vandamál að stríða. „Vandamálið er að það er mjög erfitt að hafa hóp af mjög mikilvægu fólki á sama staðnum, án þess að það sé mjög, mjög öruggur staður.“ Tim Sheehy, öldungadeildarþingmaður frá Montana, sló á svipaða strengi. Hann sagði á X hann myndi einnig krefjast þess að þingið myndi hjálpa Trump að klára veislusalinn. „Það er smánarlegt fyrir öflugustu þjóð heimsins að við getum ekki haldið viðburði í höfuðborginni okkar, þar á meðal viðburði sem forsetinn sækir, án ofbeldisógnar og bandatilræða.“ This week I will introduce and seek unanimous consent for legislation providing express approval for construction of a Presidential ballroom. It is an embarrassment to the strongest nation on earth that we cannot host gatherings in our nation’s capital, including ones attended…— Tim Sheehy (@TimSheehyMT) April 26, 2026 Umræddur kvöldverður hefur um áratugi verið haldinn á sama hótelinu í Washington en hann er haldinn af samtökum blaðamanna sem starfa í Hvíta húsinu, ekki af ríkisstjórn Bandaríkjanna. Þess vegna er alfarið óljóst hvort hann hefði yfir höfuð verið haldinn í veislusalnum, ef búið væri að reisa hann. Þá eru gestir á kvöldverðinum fleiri en tvö þúsund og veislusalur Trumps á að geta hýst um þúsund manns. Sagði veilsusalinn „hégómaverkefni“ Veislusalur Trumps mælist tiltölulega óvinsæll meðal kjósenda í Bandaríkjunum, samkvæmt frétt CNN. Þegar Trump tilkynnti veislusalinn fyrst og lét rífa austurálmuna sýndu kannanir að flestir, eða frá 56 til 61 prósent kjósenda, sögðust ósammála því að reisa ætti veislusalinn. Það var þegar hann átti ekki að kosta ríkið neitt. Þingkosningar verða haldnar í Bandaríkjunum í haust og er útlitið fyrir Repúblikana ekki gott, samkvæmt könnunum. Veislusalurinn yrði enn eitt vopnið sem Demókratar gætu notað gegn Repúblikönum í aðdraganda kosninga. Sjá einnig: Óvænt jafntefli í kjördæmastríðinu Demókratar hafa ekki tekið vel í ummæli þingmanna Repúblikanaflokksins. Chuck Schumer, leiðtogi flokksins í öldungadeildinni, sagði í gær að honum virtist Trump vilja einangra sig í „víggirtri höll“. Hann sagði einnig að ef Repúblikönum væri alvara með að bæta öryggi Trumps ættu þeir að auka fjárveitingar til lífvarðasveitar forsetaembættisins. Hakeem Jeffries, leiðtogi flokksins í fulltrúadeildinni, gagnrýndi veislusalinn sem „hégómaverkefni“ Trumps. Hann sagði að Repúblikanar ættu frekar að einbeita sér að málefnum sem skiptu almenning máli, eins og verðlagi, sem hefði hækkað verulega í Bandaríkjunum undir stjórn Trumps. Frá því hann tók aftur við embætti forseta í fyrra hefur Trump varið miklu púðri í að koma nafni sínu á sem flesta hluti og stofnanir í Bandaríkjunum, auk þess sem hann hefur reynt að setja mark sitt á Bandaríkin, Hvíta húsið og embættið með öðrum hætti. Má þar nefna: The John F. Kennedy memorial center for the performing arts, sem heitir nú „The Donald Trump and The John F. Kennedy memorial center for the performing arts. Friðarstofnunina svokölluðu sem heitir nú Donald J. Trump Friðarstofnun Bandaríkjanna. Nýja tegund herskipa sem eiga að bera nafn Trumps, þó að fyrsta skipið í flokknum muni heita Defiant en flokkar bera yfirleitt nafn fyrstu skipanna. Trump gold card, sem eru kort sem auðugir innflytjendur geta greitt fyrir og fengið ríkisborgararétt með því. TrumpRx, sem er opinber vefsíða þar sem fólk á að geta fengið ódýrari lyf. Þá stendur til að nefna nýja tegund herþota X-47, eftir Donald Trump, sem er bæði 45. og 47. forseti Bandaríkjanna. Nýjar forsetaflugvélar Bandaríkjanna munu bera sömu liti og einkaflugvélar hans sjálfs. Trump hefur einnig viljað setja mynd af sér á og George Washington á aðgangspassa fyrir þjóðgarða í Bandaríkjunum. Engin hefð hefur verið fyrir því en passarnir hafa alltaf verið skreyttir með myndum úr þjóðgörðum. Ríkisstjórn Trumps hefur einnig reynt að fá Dulles-flugvöllinn í Washington DC nefndan í höfuðið á honum. Flugvöllurinn er nefndur í höfuð Johns Foster Dulles, sem var utanríkisráðherra í forsetatíð Dwights D. Eisenhower. Á hans fyrsta kjörtímabili skreytti undirskrift Trumps ávísanir sem sendar voru til allra Bandaríkjamanna vegna faraldurs Covid. Undirskrift Trumps verður bætt á bandaríska seðla og verður hann fyrsti forseti Bandaríkjanna til að gera það. Þá vill Trump reisa stærðarinnar sigurboga við Alrington-kirkjugarðinn í Washington DC. 