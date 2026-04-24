Benjamín Netanjahú forsætisráðherra Ísraels greindist með krabbamein í blöðruhálskirtli fyrir fáeinum mánuðum síðan og frestaði útgáfu árlegrar heilsuskýrslu í tvo mánuði til að Íranar gætu ekki notað það í áróðursskyni.
Hann segir frá því í færslu á samfélagsmiðlum að hann hafi gengist undir aðgerð í desember þar sem meinið var fjarlægt og geislameðferð í kjölfarið.
היום התפרסם הדו״ח הרפואי השנתי שלי. ביקשתי לעכב את פרסומו בחודשיים כדי שהוא לא יפורסם בשיא המלחמה על מנת שלא לאפשר למשטר הטרור באיראן להפיץ עוד תעמולת כזב נגד ישראל. אני מבקש לשתף אתכם בשלושה דברים:1 - ברוך השם, אני בריא.2 - אני בכושר גופני מצויין.3 - הייתה לי בעיה…— Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) April 24, 2026
Hann óskaði eftir fresti á útgáfu árlegrar heilsuskýrslu forsætisráðherra um tvo mánuði til að „koma í veg fyrir að hryðjuverkastjórnin í Íran dreifði frekari fölskum áróðri gegn Ísrael.“ Hann hóf geislameðferð við meininu um það leyti sem árásir Ísraela og Bandaríkjamanna á Ísrael hófust.
„Guði sé lof er ég við góða heilsu. Ég er í frábæru formi. Ég var með smáægilegt heilsufarsvandamál tengt blöðruhálskirtlinum sem hefur verið meðhöndlað að fullu,“ sagði hann í færslu sinni.