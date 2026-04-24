Netanjahú greindist með krabba­mein

Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar
Benjamín Netanjahú, forsætisráðherra Ísraels
Benjamín Netanjahú, forsætisráðherra Ísraels AP/Ohad Zwigenberg

Benjamín Netanjahú forsætisráðherra Ísraels greindist með krabbamein í blöðruhálskirtli fyrir fáeinum mánuðum síðan og frestaði útgáfu árlegrar heilsuskýrslu í tvo mánuði til að Íranar gætu ekki notað það í áróðursskyni.

Hann segir frá því í færslu á samfélagsmiðlum að hann hafi gengist undir aðgerð í desember þar sem meinið var fjarlægt og geislameðferð í kjölfarið.

Hann óskaði eftir fresti á útgáfu árlegrar heilsuskýrslu forsætisráðherra um tvo mánuði til að „koma í veg fyrir að hryðjuverkastjórnin í Íran dreifði frekari fölskum áróðri gegn Ísrael.“ Hann hóf geislameðferð við meininu um það leyti sem árásir Ísraela og Bandaríkjamanna á Ísrael hófust.

„Guði sé lof er ég við góða heilsu. Ég er í frábæru formi. Ég var með smáægilegt heilsufarsvandamál tengt blöðruhálskirtlinum sem hefur verið meðhöndlað að fullu,“ sagði hann í færslu sinni.

