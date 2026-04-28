Austurríkismaður á þrítugsaldri hefur játað að hafa lagt á ráðin um hryðjuverk á tónleikum Taylor Swift í Vínarborg í ágúst 2024. Upp komst um samsærið áður en tónleikarnir áttu að fara fram.
Maðurinn, þekktur sem Beran A, var leiddur fyrir dómara í borginni Wiener Neustadt í dag. Þar játaði hann einnig að hafa verið meðlimur hryðjuverkasamtaka en neitaði í öðrum ákæruliðum, meðal annars um aðild að skipulagningu á hryðjuverki í borginni Mecca í Sádi-Arabíu.
Beran var handtekinn daginn áður en fyrstu af þremur tónleikum Taylor Swift á Eras-tónleikaferðalaginu áttu að fara fram í Vín í ágúst 2024. Samkvæmt upplýsingum frá ríkissaksóknara fannst nærri fullbúin sprengja við húsleit á heimili hans.
Öllum þrennum tónleikunum var í framhaldinu aflýst en reiknað var með tæplega tvö hundruð þúsund gestum á tónleikana þrjá. Svekktir aðdáendur Taylor Swift brugðu þá á það ráð að hópast saman á götum borgarinnar og syngja saman helstu slagara tónlistarkonunnar.
Beran var ákærður fyrir hryðjuverk og fyrir að dreifa áróðri Íslamska ríkisins á netinu. Þá var hann ákærður fyrir að framleiða sprengiefni og tilraun til að versla sér vopn ólöglega.
Beran var leiddur fyrir dómara ásamt öðrum karlmanni, sem nefndur er Arda K í fréttum af málinu. Þeir eru báðir sakaðir um aðild að Íslamska ríkinu. Beran og Arda eru báðir 21 árs og voru því tæplega tvítugir þegar þeir eiga að hafa skipulagt hryðjuverkið.
Fyrirhugað er að aðalmeðferð í málinu ljúki um miðjan maí.